合作新闻视频制作：创建引人入胜的公告
将您的脚本转化为引人注目的合作公告视频，利用从脚本到视频的功能提升您的品牌。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的引人注目的合作公告视频，目标受众为企业传播团队和公关专家。该视频应采用成熟的企业视觉风格，结合振奋人心的器乐音乐和清晰、清晰的旁白，以有效传达新闻。利用HeyGen的丰富模板和场景以及旁白生成功能，制作出高影响力、与品牌一致的信息，能够引起专业观众的共鸣。
制作一个45秒的信息新闻视频制作风格的剪辑，专为小企业主和内容创作者设计，旨在宣布新合作。视觉方法应具有吸引力和非正式性，但信息量大，采用明亮、友好的图形和热情的AI语音。确保视频包含字幕/说明文字以提高可访问性，并利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持来增强其视觉吸引力。
设计一个1分钟的AI视频制作教程片段，面向社交媒体营销人员和在线教育者。视频需要快速、视觉丰富的美学，采用鲜艳的色彩和引人入胜的解释性AI语音引导观众。展示HeyGen的纵横比调整和导出以及从脚本到视频的功能，展示如何快速创建和调整专业级内容以适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化合作公告视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术轻松将您的文本脚本转化为专业的“合作公告视频”。我们的“从脚本到视频”功能和现成的“模板”使视频制作高效且有影响力。
我可以使用HeyGen自定义我的新闻视频内容吗？
当然可以。HeyGen为您的“新闻视频制作”需求提供全面的“品牌控制”，允许您加入您的标志和品牌颜色。您还可以使用我们的“拖放编辑器”轻松定制每个场景。
HeyGen提供哪些AI功能用于视频编辑？
HeyGen集成了强大的“AI视频编辑”功能，包括逼真的“AI化身”和高质量的“旁白生成”。这使您无需复杂的制作设备即可制作引人入胜的内容。
HeyGen支持将新闻视频导出到社交媒体吗？
是的，HeyGen支持无缝“导出”您的“新闻报道视频”内容到各种“社交媒体平台”，并优化不同的“纵横比”。您还可以自动添加“字幕”以提高可访问性和覆盖面。