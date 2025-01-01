合作新闻视频制作：创建引人入胜的公告

将您的脚本转化为引人注目的合作公告视频，利用从脚本到视频的功能提升您的品牌。

制作一个60秒的动态合作新闻视频，目标受众为科技初创企业创始人和市场经理。视频应展示现代、简洁的视觉美感，配以充满活力的背景音乐，并由专业的AI化身发布公告。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，阐述新合作的战略优势，确保演示的精致和信息丰富。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的引人注目的合作公告视频，目标受众为企业传播团队和公关专家。该视频应采用成熟的企业视觉风格，结合振奋人心的器乐音乐和清晰、清晰的旁白，以有效传达新闻。利用HeyGen的丰富模板和场景以及旁白生成功能，制作出高影响力、与品牌一致的信息，能够引起专业观众的共鸣。
示例提示词2
制作一个45秒的信息新闻视频制作风格的剪辑，专为小企业主和内容创作者设计，旨在宣布新合作。视觉方法应具有吸引力和非正式性，但信息量大，采用明亮、友好的图形和热情的AI语音。确保视频包含字幕/说明文字以提高可访问性，并利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持来增强其视觉吸引力。
示例提示词3
设计一个1分钟的AI视频制作教程片段，面向社交媒体营销人员和在线教育者。视频需要快速、视觉丰富的美学，采用鲜艳的色彩和引人入胜的解释性AI语音引导观众。展示HeyGen的纵横比调整和导出以及从脚本到视频的功能，展示如何快速创建和调整专业级内容以适应各种平台。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合作新闻视频的工作原理

通过AI轻松制作引人入胜的合作新闻视频，从脚本到惊艳的视觉效果，完美适用于社交媒体和公告。

1
Step 1
选择模板或脚本
从专业设计的模板中选择或输入您的新闻脚本，利用HeyGen的AI即时生成您的合作公告视频的初始场景。
2
Step 2
自定义您的视觉效果
通过从我们广泛的媒体库中添加相关素材，并使用全面的品牌控制应用您的品牌标志和颜色来增强您的视频。
3
Step 3
添加AI化身和旁白
使用逼真的AI化身或生成自然的旁白，将您的脚本生动呈现，以清晰和有影响力地传达您的合作新闻信息。
4
Step 4
导出和分享
下载您的高分辨率新闻视频，优化适用于各种社交媒体平台，具有灵活的纵横比调整和导出选项。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI视频展示成功的合作

开发引人入胜的AI视频，突出展示您战略合作和合资企业的成功和价值。

常见问题

HeyGen如何简化合作公告视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术轻松将您的文本脚本转化为专业的“合作公告视频”。我们的“从脚本到视频”功能和现成的“模板”使视频制作高效且有影响力。

我可以使用HeyGen自定义我的新闻视频内容吗？

当然可以。HeyGen为您的“新闻视频制作”需求提供全面的“品牌控制”，允许您加入您的标志和品牌颜色。您还可以使用我们的“拖放编辑器”轻松定制每个场景。

HeyGen提供哪些AI功能用于视频编辑？

HeyGen集成了强大的“AI视频编辑”功能，包括逼真的“AI化身”和高质量的“旁白生成”。这使您无需复杂的制作设备即可制作引人入胜的内容。

HeyGen支持将新闻视频导出到社交媒体吗？

是的，HeyGen支持无缝“导出”您的“新闻报道视频”内容到各种“社交媒体平台”，并优化不同的“纵横比”。您还可以自动添加“字幕”以提高可访问性和覆盖面。