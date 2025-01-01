制作一个60秒的动态合作新闻视频，目标受众为科技初创企业创始人和市场经理。视频应展示现代、简洁的视觉美感，配以充满活力的背景音乐，并由专业的AI化身发布公告。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，阐述新合作的战略优势，确保演示的精致和信息丰富。

生成视频