合作伙伴培训视频门户：提升您的团队
通过HeyGen的AI虚拟人创建引人入胜的视频，提升技能验证并提供一致的在线培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有合作伙伴开发一个90秒的信息视频，帮助他们提升专业技能，详细介绍可用的结构化学习路径和认证课程。视觉风格应简洁且具有教程感，使用HeyGen的字幕/说明文字以确保清晰，并通过独特的模板和场景引导观众完成每个学习阶段。
制作一个45秒的动态视频，针对寻求快速解答或特定技能发展的合作伙伴，展示他们如何轻松访问门户内的特定培训视频和用户指南。利用HeyGen的媒体库/素材支持提供引人入胜的视觉效果，并通过脚本生成视频，呈现简明的解决问题的叙述。
创建一个75秒的激励视频，面向对职业成长和社区参与感兴趣的合作伙伴，强调技能验证的重要性以及从我们网络研讨会中获得的丰富见解。视觉和音频风格应激励人心且充满信心，使用HeyGen的比例调整和导出功能确保在所有平台上呈现出色的外观，并通过AI虚拟人有效传达关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的合作伙伴培训视频门户？
HeyGen通过AI虚拟人和脚本生成视频，帮助您快速创建专业的培训视频和在线培训内容。这简化了引人入胜的培训材料和用户指南的开发过程。
HeyGen是否支持我们培训门户内容的品牌化？
当然，HeyGen提供广泛的品牌控制，包括添加您的标志和自定义颜色，确保所有培训视频在您的培训门户内与品牌形象一致。这有助于保持认证课程的一致外观。
是什么让HeyGen成为开发技术培训和学习路径的理想选择？
HeyGen通过文本生成视频、配音生成和自动字幕等功能加速技术培训和学习路径的创建。这使得制作详细的使用指南和应用开发内容变得高效，以验证技能。
HeyGen能否帮助我们制作多样化的网络研讨会和演示培训内容？
是的，HeyGen强大的功能，包括模板、场景和媒体库支持，使您能够轻松创建适合网络研讨会、演示平台，甚至数据分析主题的多样化培训视频。HeyGen还支持各种平台的比例调整。