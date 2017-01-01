通过我们的合作伙伴培训视频制作工具提升培训效果

使用逼真的AI虚拟形象轻松创建引人入胜的员工入职和销售支持培训视频。

创建一个1分钟的合作伙伴培训视频，专为新老合作伙伴设计，以清晰、逐步的方式解释复杂的软件功能。视觉风格应专业，利用屏幕演示和清晰、清晰的旁白，使用AI虚拟形象引导观众完成整个过程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内部学习与发展团队开发一个45秒的培训视频，展示最近的产品功能更新以支持销售。视频应具有现代、时尚的美感，配以动态过渡和权威的AI旁白，轻松通过HeyGen的文本转视频功能生成。
示例提示词2
制作一个90秒的员工入职视频，面向加入混合工作团队的新国际员工，营造一个欢迎和信息丰富的氛围。视频应包含视觉吸引力的场景，展现多样性，并提供多语言的字幕/说明，以确保所有人都能获得可访问性和理解。
示例提示词3
为销售代表设计一个简洁的30秒视频，作为销售支持的关键产品优势的快速复习。风格应快速且充满活力，结合大胆的图形和热情的旁白，利用可定制的视频模板和场景快速创建并保持一致的品牌形象。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

合作伙伴培训视频制作工具的工作原理

使用我们的AI驱动平台轻松创建引人入胜且有效的合作伙伴培训视频，简化您的内容制作流程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的培训脚本，然后利用我们的文本转视频功能自动将其转换为场景。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来展示您的培训内容，确保为您的合作伙伴提供专业且引人入胜的屏幕呈现。
3
Step 3
添加动态旁白
使用我们先进的旁白生成功能为您的视频增强清晰且引人入胜的解说，非常适合解释复杂概念。
4
Step 4
应用品牌和导出
使用品牌控制自定义您的视频，添加公司标志和颜色，然后以所需格式导出以便立即分发给合作伙伴。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为合作伙伴提供销售支持

制作引人入胜的AI驱动视频内容，展示客户成功案例，为合作伙伴提供强大的销售支持工具。

常见问题

HeyGen如何简化培训视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了整个视频制作平台。用户可以轻松地将文本转化为视频，使用逼真的AI虚拟形象和可定制的视频模板，使其成为任何组织理想的培训视频制作工具。

HeyGen能否帮助生成全球培训内容的AI旁白和字幕？

是的，HeyGen为多语言内容提供强大的支持，具有一键翻译和多语言视频播放器等功能。它会自动生成AI旁白和精确的字幕/说明，确保您的培训视频在全球范围内都能被访问和吸引。

HeyGen在企业视频中提供了哪些品牌控制？

HeyGen提供全面的品牌控制，以保持公司在所有视频中的身份。您可以轻松集成您的标志、特定品牌颜色和自定义字体，确保每个视频，包括合作伙伴培训视频，完全符合您的品牌指南。

HeyGen如何提高复杂视频内容生成的效率？

HeyGen通过其直观的拖放编辑器和集成的AI脚本编写器显著提高效率。这使用户能够快速生成视频内容，从AI屏幕录制会话到完整的培训课程，加快生产速度而不影响质量。