通过我们的合作伙伴培训视频制作工具提升培训效果
使用逼真的AI虚拟形象轻松创建引人入胜的员工入职和销售支持培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内部学习与发展团队开发一个45秒的培训视频，展示最近的产品功能更新以支持销售。视频应具有现代、时尚的美感，配以动态过渡和权威的AI旁白，轻松通过HeyGen的文本转视频功能生成。
制作一个90秒的员工入职视频，面向加入混合工作团队的新国际员工，营造一个欢迎和信息丰富的氛围。视频应包含视觉吸引力的场景，展现多样性，并提供多语言的字幕/说明，以确保所有人都能获得可访问性和理解。
为销售代表设计一个简洁的30秒视频，作为销售支持的关键产品优势的快速复习。风格应快速且充满活力，结合大胆的图形和热情的旁白，利用可定制的视频模板和场景快速创建并保持一致的品牌形象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了整个视频制作平台。用户可以轻松地将文本转化为视频，使用逼真的AI虚拟形象和可定制的视频模板，使其成为任何组织理想的培训视频制作工具。
HeyGen能否帮助生成全球培训内容的AI旁白和字幕？
是的，HeyGen为多语言内容提供强大的支持，具有一键翻译和多语言视频播放器等功能。它会自动生成AI旁白和精确的字幕/说明，确保您的培训视频在全球范围内都能被访问和吸引。
HeyGen在企业视频中提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，以保持公司在所有视频中的身份。您可以轻松集成您的标志、特定品牌颜色和自定义字体，确保每个视频，包括合作伙伴培训视频，完全符合您的品牌指南。
HeyGen如何提高复杂视频内容生成的效率？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器和集成的AI脚本编写器显著提高效率。这使用户能够快速生成视频内容，从AI屏幕录制会话到完整的培训课程，加快生产速度而不影响质量。