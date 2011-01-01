合作伙伴培训视频生成器：使用AI创建引人入胜的模块
生成高质量、可扩展的培训内容，通过AI化身提升参与度和保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个简洁的1分钟“销售赋能”更新视频，面向内部销售团队，详细介绍新产品功能或销售策略。视频应采用动态现代的美学风格，使用引人入胜的背景音乐和HeyGen的友好AI化身来清晰呈现关键信息，利用预设计的模板和场景快速开发有影响力的企业培训模块。
为全球合作伙伴网络开发一个90秒的“合作伙伴教育”视频，解释合规要求。视觉风格应简洁，以信息图表为主，配以清晰的旁白生成以保持清晰度，HeyGen的字幕/字幕功能确保在不同语言背景下的可访问性和理解力，使其成为多语言内容分发的完美选择。
设计一个45秒的宣传视频，面向“学习与发展团队”，展示创建引人入胜的“员工培训”模块的简便性。视频应具有明亮、鼓舞人心的语调，使用媒体库/库存支持中的专业素材，展示HeyGen如何简化视频制作，并允许灵活的纵横比调整和导出以适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化合作伙伴培训视频的制作？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视频，简化了合作伙伴培训视频的生成。我们的平台允许您使用预设计的模板和直观的文本转视频功能快速创建专业培训视频，大大减少了制作时间和精力。这使其成为满足您所有合作伙伴教育需求的高效AI视频生成器。
HeyGen能否使用AI化身制作引人入胜的培训视频？
当然可以，HeyGen使您能够创建动态培训视频，采用逼真的AI化身。这些化身通过自然的语音生成传递您的内容，并通过自动字幕/字幕增强最大程度的参与度和可访问性。
HeyGen支持哪些语言的培训内容？
HeyGen支持多语言内容的创建，使您能够轻松地为全球合作伙伴本地化培训视频。我们先进的语音生成和自动字幕/字幕功能支持超过140种语言，确保您的培训在全球范围内具有可访问性和影响力。
HeyGen适合各种企业培训模块吗？
是的，HeyGen非常适合创建多样化的企业培训模块，支持学习与发展团队、员工培训和销售赋能计划。您可以使用强大的品牌控制功能，包括自定义标志和颜色，保持所有培训视频的品牌一致性。