合作伙伴展示视频生成器：使用AI创建宣传视频
简化您的销售流程。使用逼真的AI化身创建专业的合作伙伴展示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
旨在吸引初创投资者和风险投资家的兴趣，设计一个充满创新精神的45秒宣传视频。视觉上需要动态，配以清晰的图形和振奋人心的音乐背景，由AI化身流畅地展示关键数据和市场预测。通过HeyGen的“AI化身”，您可以强有力且令人难忘地传达您的AI视频生成器宣传。
如何在30秒的营销视频中向市场营销团队和销售专业人士展示新产品功能？专注于快速现代的视觉风格，配以清晰的产品镜头和充满活力的旁白。确保所有关键细节都能通过HeyGen的“字幕/说明”轻松获取，打造一个有效的AI视频展示制作工具。
需要为内部团队和项目利益相关者制作一个90秒的视频演示，提供详细的项目更新。所需的视觉美学是干净友好的，结合相关的库存镜头以阐明复杂的想法，配以温暖权威的旁白。利用HeyGen的“媒体库/库存支持”在您的视频演示制作流程中最大化您的讲故事潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的合作伙伴展示视频？
HeyGen通过AI化身和用户友好的界面帮助您创建动态且引人入胜的合作伙伴展示视频。利用多种视频模板和AI语音旁白，传达引人注目的宣传内容，脱颖而出。
HeyGen提供哪些工具来创建专业的AI视频演示？
HeyGen提供了一个全面的AI视频生成平台，具有拖放编辑器、AI脚本生成和丰富的媒体库。轻松添加自动字幕并定制品牌视频，输出精美专业的作品。
我可以在HeyGen中自定义视频演示的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen允许您广泛自定义视频演示，从选择多样的视频模板和AI化身到应用您品牌的颜色和标志。将最终的营销视频导出为高质量的MP4格式，便于分享。
使用HeyGen我能多快制作出引人注目的宣传视频？
HeyGen的AI视频生成器显著加快了宣传视频和其他营销视频的制作。利用AI化身和高效的文本转视频功能，在几分钟内将您的脚本转化为专业演示。