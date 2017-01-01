合作伙伴入职视频生成器：快速成功
使用智能AI化身轻松创建一致且高影响力的入职视频，适用于所有合作伙伴。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有合作伙伴学习新系统更新，需要一个60秒的教学视频，由“入职视频制作器”无缝制作。该视频将由专业的“AI化身”以干净、清晰的视觉美学呈现内容，配以平静、信息丰富的音频。HeyGen的“AI化身”和“从脚本到视频”是精准且引人入胜的呈现的关键。
为了吸引潜在合作伙伴，设想一个具有冲击力的30秒宣传视频，利用“AI生成视频”的力量。它需要动态且流畅的视觉和音频风格，利用“完全定制”结合品牌特定的图形和引人入胜的音乐配乐，HeyGen的“语音生成”将传达自信、专业的信息。
展示成功的合作伙伴案例研究和长期优势的90秒“视频创作”作品，旨在吸引当前和潜在的合作伙伴。视觉风格应多样化，结合鼓舞人心的库存镜头和自定义图像，配以振奋人心的背景音乐，并通过“字幕/说明”使其更易于理解。结合HeyGen的“媒体库/库存支持”和“字幕/说明”来丰富叙述并确保广泛的理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我们的合作伙伴入职视频？
HeyGen通过利用其AI视频生成技术和逼真的AI化身，彻底改变了合作伙伴入职视频。这使得信息传递一致，并生成专业质量的AI视频，有效简化您的合作伙伴培训流程。
HeyGen为创建独特的AI生成视频提供了哪些定制选项？
HeyGen为您的AI生成视频提供广泛的完全定制选项，包括品牌标识和颜色的控制、多样化的预制视频模板和动画。您还可以整合自己的媒体，确保每个入职视频都能反映您的品牌形象。
HeyGen是否支持为全球合作伙伴制作多语言培训视频？
是的，HeyGen通过先进的语音生成和自动字幕/说明功能，支持制作多语言培训视频，非常适合与全球合作伙伴进行有效沟通。这确保了在不同地区之间提供一致且可访问的体验。
HeyGen能否将文本脚本转化为引人入胜的入职视频？
当然可以，HeyGen通过先进的文本到视频转换功能，使用户能够将简单的文本脚本转化为动态且引人入胜的入职视频。结合AI化身，这一功能简化了高质量培训材料的高效创建。