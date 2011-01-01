合作伙伴赋能视频工具：提升合作伙伴表现
通过动态微学习视频简化合作伙伴培训和参与，利用尖端AI化身打造引人入胜的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个专业的45秒教学视频，面向合作伙伴项目经理，展示如何轻松创建必要的入职培训视频。视觉风格应简洁现代，由AI化身进行清晰的解说，利用HeyGen的从脚本到视频功能，突出合作伙伴教育的效率和一致性。
开发一个简洁的30秒更新视频，面向现有合作伙伴，有效传达新产品功能或销售策略，作为引人注目的视频内容。这个视觉上吸引人的作品应具有清晰、信息丰富的语气，并包含字幕/说明文字以提高可访问性，利用HeyGen的媒体库/素材支持来增强其信息传达。
设计一个激励性的75秒视频，面向销售领导者，展示如何通过合作伙伴门户快速开发和分发个性化的销售培训视频。视觉和音频风格应充满活力和鼓舞人心，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现跨各种平台的无缝集成，所有这些都基于专业的模板和场景。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为合作伙伴赋能视频工具？
HeyGen使组织能够高效创建专业的“合作伙伴培训”和“入职培训视频”。作为一个先进的“AI视频生成器”，它简化了高质量“视频内容”的制作，用于“渠道合作伙伴赋能”。
AI化身在HeyGen的合作伙伴培训中扮演什么角色？
HeyGen的逼真“AI化身”将您的脚本变为现实，将“从脚本到视频”转化为引人入胜的内容。这非常适合为合作伙伴提供一致的“微学习”模块和有效的“销售培训”。
HeyGen能否与现有的合作伙伴赋能软件集成？
HeyGen简化了动态“视频内容”的创建，可以轻松通过您现有的“合作伙伴赋能软件”、“学习管理系统”或“合作伙伴门户”进行分发。这增强了“合作伙伴赋能”资源的整体交付。
HeyGen如何确保合作伙伴视频中的品牌一致性？
HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，确保所有“视频内容”与您的品牌形象一致，包括自定义标志和颜色。利用专业的“模板和场景”以及自动“字幕/说明文字”来保持您的“合作伙伴培训”材料的精致和一致性。