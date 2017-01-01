合作伙伴赋能视频生成器：提升培训与销售
通过AI驱动的语音生成将脚本转化为引人入胜的合作伙伴入职视频，实现无缝的全球沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的动态说明视频，面向您的销售支持团队，详细介绍一项新产品功能。这个引人入胜的视频通过HeyGen的从脚本到视频功能制作，应该通过清晰的视觉效果和清晰的音频传达深刻的产品知识，并通过自动生成的字幕/说明文字进一步增强可访问性。其目的是快速为销售合作伙伴提供必要的更新。
设计一个针对潜在合作伙伴的简洁30秒宣传视频，突出视频制作的简便性。这个节奏快且鼓舞人心的视频，使用HeyGen丰富的模板和场景以及多样的媒体库/素材支持，将展示他们如何快速生成高质量内容。目标是展示AI视频生成器在简化营销工作中的强大功能。
为现有合作伙伴开发一个90秒的协作培训强化视频。这个以解决方案为导向的视频，利用多样的AI虚拟形象和HeyGen的长宽比调整和导出功能进行多平台交付，应该通过解决常见挑战和提供实际解决方案来鼓励持续的合作伙伴培训参与。视觉风格应鼓励和易于访问，营造团队协作的氛围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频简化合作伙伴赋能？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，使销售支持团队能够快速创建全面的合作伙伴培训和入职视频。利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，高效地为全球合作伙伴制作引人入胜的内容。
HeyGen能否支持为全球合作伙伴制作多语言培训视频？
当然可以。HeyGen支持创建多语言培训视频，非常适合全球合作伙伴。通过语音生成和字幕/说明文字等功能，确保每个人都能获取深刻的产品知识，促进全面的合作伙伴培训。
是什么让HeyGen成为高效的合作伙伴入职视频制作工具？
HeyGen通过其从文本到视频的功能和逼真的AI虚拟形象显著提高了合作伙伴入职视频制作的效率。这使得高质量的入职视频能够快速制作，确保您的销售合作伙伴迅速掌握要点。
HeyGen是否与现有的LMS平台集成用于合作伙伴培训？
HeyGen支持创建适合LMS集成的培训内容，增强您的合作伙伴赋能策略。利用品牌控制和团队协作等功能，开发完全定制和一致的AI视频，适用于所有销售合作伙伴。