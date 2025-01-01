家长更新视频生成器：简化学校沟通

将脚本瞬间转化为引人入胜的家长更新。我们的从脚本到视频的文本功能让沟通变得轻而易举。

96/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为教育工作者设计一段45秒的吸引人视频，展示课堂亮点或项目更新给家长。利用HeyGen的模板和场景，打造简洁现代的美学风格，通过从脚本到视频的文本转换功能，将简单的脚本转化为视频。这个提示非常适合创建快速的教育视频，让家庭保持信息更新。
示例提示词2
为新家长开发一段2分钟的介绍视频，欢迎他们加入学校并概述关键资源。视觉和音频风格应温和且令人安心，结合柔和的背景音乐，并利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关图像。确保所有信息都通过自动生成的字幕/说明文字可访问，使其成为理想的家长视频制作工具。
示例提示词3
制作一段30秒的活力社交媒体视频，面向潜在家庭，突出学校的独特设施或学生成就。视觉风格应动态且充满活力，设计用于跨平台快速消费，通过使用纵横比调整和导出功能，在各种设备上实现最佳显示。这类内容是出色的学校营销视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

家长更新视频生成器如何工作

轻松创建专业且引人入胜的家长视频更新，只需几个简单步骤即可将文本转化为动态视觉信息。

1
Step 1
使用模板创建您的视频
首先选择一个为教育或信息内容优化的预设计视频模板。这些视频模板提供了一个快速简便的基础，确保从一开始就具有精致的外观。
2
Step 2
粘贴您的更新脚本
将您的文本更新或信息输入平台。我们的从文本到视频技术将自动将您的脚本转换为自然的语音解说，准备好与您的视觉效果配合。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
通过从内置库中添加相关媒体或上传您自己的内容来个性化您的视频。您还可以整合AI虚拟形象来呈现信息，并应用自定义品牌控制以保持一致的机构外观。
4
Step 4
导出并分享您的更新
通过字幕和说明文字等功能完成您的视频，以提高可访问性。然后，只需导出您的专业家长更新视频，准备在各种沟通渠道中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作高影响力的学校公告

.

使用AI快速创建有影响力的视频公告和更新，让家长了解并参与学校活动。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频生成器如何简化从文本到内容的创作？

HeyGen的AI视频生成器以无与伦比的简便性将您的脚本转化为引人入胜的视频。我们先进的从文本到视频技术，结合逼真的AI虚拟形象和复杂的语音生成，简化了整个制作过程，使复杂的视频创作对每个人都变得可及。

HeyGen提供哪些品牌控制以实现个性化视频内容？

HeyGen提供强大的自定义品牌控制，允许您将独特的品牌标识直接整合到视频中。您可以利用我们广泛的媒体库和可定制的视频模板，由我们的创意引擎驱动，确保每一段内容都反映您的专业美学。

HeyGen能否制作带有准确字幕和灵活纵横比的视频？

当然可以，HeyGen自动生成精确的字幕和说明文字，以提高观众的可访问性和参与度。此外，我们的平台支持灵活的纵横比调整，使您能够优化视频以适应各种平台，包括社交媒体视频，确保最大影响力。

哪些技术能力使HeyGen适合多样化的视频应用？

HeyGen强大的创意引擎，结合其多功能的从文本到视频能力和多样化的AI虚拟形象，使用户能够制作各种专业视频。这包括从详细的教育视频到简化的家长沟通和有效的学校营销视频，所有这些都建立在坚实的技术基础上。