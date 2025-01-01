家长支持路径视频制作工具，轻松制作教学视频

通过脚本到视频功能，将您的培训材料轻松转化为吸引人的家长和家庭视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个1分钟的说明视频，面向为家长支持路径创建培训材料的组织，展示如何使用文本到视频功能直接将脚本转换为视频。视觉效果应清晰、逐步使用易于访问的模板和场景，配以冷静、信息丰富的旁白以确保清晰度。
示例提示词2
构想一个45秒的生动教育片，面向青少年和家庭，解释支持路径的关键方面，利用自动字幕/字幕以提高可访问性。视觉风格应引人入胜、色彩丰富且易于访问，结合媒体库/库存支持和简单图形，配以友好且清晰的旁白。
示例提示词3
在30秒的宣传片中突出我们AI视频生成器的速度和效率，面向忙碌的家长，展示如何快速生成关于支持路径的重要信息。视觉风格应动态且节奏快，配有醒目的文字覆盖，由充满活力的AI生成旁白驱动，利用旁白生成功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

家长支持路径视频制作工具的工作原理

通过我们的AI驱动平台，轻松创建清晰、引人入胜的教学视频，引导家长和家庭通过支持路径。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写或粘贴您的视频脚本。我们的平台利用“脚本到视频”技术将您的文字转化为动态视频，形成“教学视频”的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人
选择一个最能代表您信息的“AI化身”。这些数字主持人提供专业且富有同情心的声音，增强家长“教育视频内容”的吸引力。
3
Step 3
用视觉效果自定义
通过从我们广泛的“媒体库/库存支持”中添加相关视觉效果和背景音乐来丰富您的视频。这确保您的“培训材料”在视觉上引人入胜且易于青少年和家庭理解。
4
Step 4
生成并发布
通过“端到端视频生成”，您的视频已完成。确保通过自动添加的“字幕/字幕”实现最大范围和清晰度。发布您的内容以有效支持家长。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的支持主题

将复杂的支持路径和教育内容转化为清晰、易于理解的视频，使重要信息对家长更易获取。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频的制作过程？

HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，能够从简单文本实现端到端视频生成。用户可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频内容，包含逼真的AI化身和动态场景，从概念到完成简化了制作过程。

HeyGen可以直接从脚本生成视频吗？

当然可以。HeyGen擅长于从脚本到视频的转换，允许您输入书面内容，由我们的AI创建完整的视频。这包括生成旁白，与AI化身同步，并自动添加字幕/字幕以增强可访问性。

HeyGen提供哪些高级功能来增强视频内容？

HeyGen提供了一整套功能，包括多样化的AI化身和强大的旁白生成能力。此外，我们的平台支持自动字幕/字幕，并提供丰富的媒体库/库存支持，确保高质量和引人入胜的视频。

HeyGen如何帮助制作引人入胜的教学视频？

HeyGen是创建引人入胜的教学视频和培训材料的理想AI视频生成器。它允许您快速制作教育视频内容，包括家长支持路径，确保通过动态视觉效果和清晰的沟通实现高培训参与度。