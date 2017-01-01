家长入职视频制作工具，助力无缝介绍

使用我们直观的视频模板和场景，在几分钟内设计专业的家长入职视频，确保每次都能温暖而一致地欢迎新成员。

想象一下，制作一个90秒的视频，旨在顺利引导家长了解新学校或项目的入职流程。这个家长入职视频制作工具将利用HeyGen的语音生成功能，提供富有同情心的旁白，配以温暖、专业的视觉效果和舒缓的背景音乐，确保重要的入职视频内容清晰而令人安心地传达给新家庭。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于负责培训新员工的人力资源专业人士，通过制作一个全面的2分钟人力资源培训视频来简化您的流程。这个由AI驱动的视频创作解决方案允许您部署专业的AI化身，并利用HeyGen的从脚本到视频的功能，呈现干净、信息丰富的视觉效果，配以动画图形和清晰的语音解说，为高效且引人入胜的学习体验提供支持。
示例提示词2
设想一个充满活力的60秒欢迎视频，立即将新员工融入您的公司文化。通过这个有效的入职视频制作工具，您可以展示团队合作和设施的动态视觉效果，配以欢快的音乐和HeyGen的清晰字幕/说明，确保每位新员工在开始他们的旅程时感到联系和知情。
示例提示词3
利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持和直观的视频模板，快速制作一个简洁的45秒解释视频，供小企业主使用。这个引人入胜的视觉故事作品应包含明亮、以教程为重点的视觉效果和指导性语音解说，使其能够简单有效地向客户展示新产品功能或复杂概念。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

家长入职视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜且信息丰富的入职视频，为新家长提供顺畅的组织介绍，利用AI驱动的视频创作。

1
Step 1
创建您的入职视频
首先使用从脚本到视频的功能，快速为您的家长入职视频生成内容，将您的想法转化为精美的叙述。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果
通过整合专业的AI化身来传递关键信息，使您的入职内容更加生动和贴近新家长。
3
Step 3
应用品牌一致性
使用品牌控制自定义您的视频，包括您的标志和颜色，确保每个家长入职视频都与您的机构身份一致。
4
Step 4
导出和分发
下载优化过的家长入职视频，支持纵横比调整大小，便于在所有相关沟通平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的公司文化视频激励新员工

.

通过AI驱动的视频有效展示公司的使命、价值观和充满活力的文化，吸引并激励新团队成员。

background image

常见问题

HeyGen如何简化入职视频的制作？

HeyGen利用AI驱动的视频创作，允许您快速将脚本转换为视频，使用逼真的AI化身和语音解说制作引人入胜的入职视频，使其成为高效的入职视频制作工具。

我可以用公司的品牌定制入职视频吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和自定义字体融入视频模板，确保您的员工入职视频反映出您独特的公司文化。

HeyGen提供哪些技术功能来编辑入职视频内容？

HeyGen提供用户友好的拖放编辑器、丰富的媒体库和字幕/说明支持。您还可以利用纵横比调整大小，并以MP4格式下载最终视频，使HeyGen成为一个全面的视频创作工具。

人力资源专业人士可以多快生成新员工培训视频？

借助HeyGen高效的视频创作工具和现成的视频模板，人力资源专业人士可以快速制作高质量的人力资源培训视频和解释视频，大大简化入职流程，通过视觉故事讲述实现。