Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的紧急信息说明视频，向父母详细说明学校政策的变化或重要事件。视觉美学应简洁直接，使用中性色和简单的文字覆盖，搭配权威但亲切的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将重要公告转换为高质量的视频供父母观看。
制作一个90秒的详细指导视频，为新手父母演示复杂但必要的育儿技巧，如安全的婴儿洗澡。视觉呈现应为清晰的分步骤教程，使用实际演示，配以轻柔、舒缓的背景音乐，并显著显示字幕/说明以提高可访问性。这将作为高质量的AI父母指导视频制作资产，通过HeyGen的自动字幕/说明增强理解。
为参加虚拟学校开放日的父母制作一个充满活力的30秒欢迎信息，突出关键项目优势。视频应具有动态且视觉吸引力的呈现，利用预设计模板和流畅的过渡效果，配以振奋人心的音乐。这展示了HeyGen作为多功能视频创作平台的强大功能，通过其可定制的模板和场景快速创建教育内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI父母指导视频制作工具？
HeyGen作为一个强大的AI父母指导视频制作工具，使教育工作者和组织能够快速创建引人入胜且富有教育意义的视频。利用我们的文本到视频AI生成器，将脚本转化为高质量的视频，配以逼真的AI虚拟形象和专业的旁白。
是什么让HeyGen成为教育内容视频创作平台的领导者？
HeyGen通过其直观的视频创作平台简化了教育内容的制作。用户可以轻松地将脚本转化为动态视频，使用预设计的模板和场景，配以AI生成的旁白和自动字幕。
HeyGen能否用作一般AI视频生成器，满足父母指导以外的多样化需求？
当然可以。HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，非常适合创建说明视频、营销内容、电子商务促销和社交媒体剪辑，利用AI驱动的视觉效果和动画满足各种应用需求。
HeyGen如何支持AI生成视频的定制和品牌化？
HeyGen提供强大的定制选项，包括多样的AI虚拟形象选择和全面的品牌控制，如标志和颜色。您还可以利用我们的媒体库并调整纵横比以实现完美导出，确保您的视频与品牌形象一致。