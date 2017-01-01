面向父母的解释生成器，轻松更新父母信息
利用先进的AI技术和用户友好的界面，快速生成具有自定义AI化身的引人入胜的解释器，确保清晰的沟通。
制作一个引人入胜的45秒视频，专为准父母设计，展示我们的AI宝宝生成器如何预测您宝宝的面容。采用温暖、奇幻的视觉风格，配以柔和的灯光和温馨的旁白，利用HeyGen的文本转视频功能轻松讲述您家庭的未来故事。
102/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个充满趣味、轻松愉快的30秒视频，面向梦想组建家庭的情侣，询问“您是否想知道未来宝宝的样子？”展示我们的AI宝宝面容生成器的神奇之处，生成逼真的宝宝照片。使用动画过渡和欢快的背景音乐，通过HeyGen的AI化身让您的预测栩栩如生。
示例提示词2
为寻求独特纪念品的家庭制作一个情感丰富、温馨感人的60秒视频，展示上传父母照片以预测宝宝面容的简便性。视频应具有怀旧、剪贴簿风格的美感，配以柔和、感人的背景音乐，突出HeyGen的旁白生成如何为这些个人叙述制作引人入胜的文本转视频解释器，将简单的照片转化为珍贵的回忆。
示例提示词3
设计一个现代、简洁的45秒解释视频，面向分享旅程的新父母，优雅地介绍面向父母的解释生成器在独特家庭时刻中的强大功能。利用时尚的图形和友好、鼓励的旁白，强调HeyGen的模板和场景如何简化这些珍贵视频见解的创建，使个性化内容既易于获取又美观。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的解释脚本
首先输入您的文本或脚本。解释生成器无缝地将您的内容转化为动态视频，利用平台的文本转视频功能。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的AI化身中选择一个来传达您的信息，确保为您的父母观众量身定制友好且专业的语气。
3
Step 3
通过视觉和声音增强
从媒体库中添加引人入胜的视觉效果，并使用旁白生成技术生成自然的旁白，由先进的AI技术驱动，确保清晰和影响力。
4
Step 4
优化和导出
通过添加字幕/说明确保您的信息可访问，然后使用纵横比调整和导出功能以多种纵横比导出完成的视频，以便多平台分发。
常见问题
HeyGen如何简化专业视频解释器的创建？
HeyGen允许您轻松将脚本转化为高质量的文本转视频解释器，使用先进的AI技术。通过我们多样的模板和场景以及AI化身，端到端视频生成变得简单且富有创意。
HeyGen能否将逼真的AI化身整合到我的视频内容中？
是的，HeyGen提供多种专业AI化身来增强您的视频。这些化身为您的文本转视频解释器注入生命，为您的沟通增添人性化的触感。
是什么功能让HeyGen成为直观的解释生成器？
HeyGen具有用户友好的界面，便于视频创建。您可以轻松应用品牌控制，如标志和颜色，确保您的解释器与品牌形象一致。
HeyGen是否提供多平台视频优化和可访问性解决方案？
当然。HeyGen支持多平台优化，提供多种纵横比调整和导出。此外，我们提供强大的字幕/说明功能，确保您的视频内容对更广泛的观众可访问。