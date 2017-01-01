通过AI家长沟通视频生成器提升参与度
使用文本转视频功能将文字转化为引人注目的视觉信息，让学校的家长更新变得轻松无比。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
使用HeyGen家长参与视频制作工具制作一个30秒的动态视频，邀请中学生家长参加一个重要的教育活动。视觉效果应具有吸引力，可以使用HeyGen的一些教育视频模板，配以欢快的背景音乐和由AI化身传递的清晰热情的声音，解释参加活动的好处。
开发一个简洁的60秒家长沟通视频生成器作品，向所有学校家长解释一项新的学校政策。视觉风格应专业清晰，使用简单的图形突出重点，并配以中立的信息性声音。通过HeyGen的功能自动添加字幕/说明，确保可访问性。
设计一个20秒的欢乐视频，与学前班和幼儿园孩子的家长分享课堂亮点或学生成就，适合用于视频通讯。视觉风格应轻松有趣，展示真实的学生时刻，配以欢快的背景音乐。通过利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，增加创意元素。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助学校增强家长沟通和参与？
HeyGen的AI视频生成器使学校能够创建个性化的家长沟通视频，促进更大的家长参与。利用可定制的视频模板和AI化身，轻松生成引人入胜的家长更新，简化学校与家长的沟通。
HeyGen是否为教师和学校提供教育视频模板？
是的，HeyGen提供了大量的教育视频模板，帮助教师和学校制作引人入胜的视频。这些模板简化了课程视频、学校营销视频和虚拟校园参观的制作，提升创意控制。
HeyGen有哪些功能使其成为易于使用的AI视频生成器？
HeyGen通过文本转视频和旁白生成等功能简化了视频制作，使其成为高效的AI视频生成器。教育工作者可以快速将脚本转化为专业视频，利用我们的端到端视频生成能力。
学校可以用自己的品牌定制HeyGen生成的视频吗？
当然可以。HeyGen允许学校通过品牌控制，包括标志和颜色，定制他们的视频，确保品牌故事的传递。此功能有助于创建个性化的家庭参与视频和符合您机构身份的专业学校营销内容。