Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的企业培训视频，面向员工，采用专业和简洁的视觉风格，配以直接的旁白，教育他们关于关键的疫情准备协议，快速从现有文本脚本生成，使用HeyGen的文本转视频功能。
制作一个吸引人的60秒教学视频，面向社区成员和学生，展示关键的公共卫生协议，使用简单、视觉引导的场景和易于理解的解说，确保通过自动生成的字幕/说明实现最大可访问性。
设计一个简洁的15秒危机沟通视频，用于紧急公共通知，采用有冲击力和直接的视觉风格，配以紧迫的音频语调，通过利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持快速传达关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何简化企业培训学习与发展视频的制作？
HeyGen通过让用户将脚本转换为专业视频，简化了引人入胜的学习与发展视频的创作，使用AI化身和一系列可定制的模板。这使得企业培训计划中的教学视频和教育内容制作变得高效，无需复杂的视频编辑。
是什么能力使HeyGen成为快速内容创作的领先AI视频制作工具？
HeyGen作为AI视频制作工具的优势在于其文本转视频功能和广泛的AI化身库，大大加速了内容创作。用户可以快速生成旁白并自动添加字幕，使得任何项目的端到端视频生成变得高效。
HeyGen能否帮助制作有效的紧急准备视频和危机沟通？
是的，HeyGen非常适合用于紧急准备视频和危机沟通，提供如旁白生成和自动字幕/说明等功能，确保信息清晰易懂。此外，品牌控制功能允许组织在所有公共卫生公告中保持一致的视觉识别。
用户如何定制HeyGen视频以符合特定的品牌和内容要求？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保每个AI生成的视频都与您的品牌形象一致。通过广泛的模板和场景选择以及支持自定义媒体上传，内容创作灵活且完全可定制，以满足多样化的教育内容需求。