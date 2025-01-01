绘画基础视频制作器：创建引人入胜的艺术教程

轻松创建引人入胜的绘画基础视频。我们的文本转视频功能将您的艺术课程动画化，使复杂概念易于学生掌握。

126/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的45秒教程视频，针对中级艺术学生和爱好者，探索“构图基础”，使用动态过渡来展示不同的布局。视觉风格应时尚且专业，利用HeyGen的模板和场景展示良好和不良构图的例子，配以权威但引人入胜的旁白。
示例提示词2
制作一个吸引人的60秒宣传视频，旨在吸引潜在学生参加“在线视频创作”绘画课程，特色是由AI化身作为虚拟讲师介绍学习的好处。视觉和音频风格应激励人心且充满理想，展示美丽的艺术作品以及“推广绘画课程”的简便性，配以专业且吸引人的叙述。
示例提示词3
制作一个30秒的“工作流程概览演示”视频，针对数字艺术家和初学者，旨在通过展示快速技巧或工具使“数字绘画简化”。视觉风格应直接且简洁，包含清晰的屏幕录制，使用HeyGen的文本转视频功能生成信息丰富且简明的旁白，确保无缝且专业的展示。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

绘画基础视频制作器的工作原理

使用强大的AI工具轻松将您的绘画专业知识转化为引人入胜的视频教程，以专业质量的内容吸引更广泛的观众。

1
Step 1
从脚本创建您的项目
首先概述您的绘画基础课程。利用“文本转视频”功能，从您的书面内容中即时生成初步视频草稿，为您的教程奠定基础。
2
Step 2
添加视觉呈现者和语音旁白
通过选择多样的“AI化身”来展示您的绘画技巧，使您的课程栩栩如生。使用自然的AI语音旁白增强清晰度，精确解释每个基础概念。
3
Step 3
应用品牌和优化视觉效果
使用“品牌控制”自定义您的视频，以匹配您的个人品牌或工作室美学，包括标志、颜色和字体。利用强大的视频编辑工具微调过渡并整合相关视觉效果，以获得精致的外观。
4
Step 4
导出并分享您的教程
完成您的绘画基础视频，并以适合不同平台的各种格式和纵横比导出，使用“纵横比调整和导出”功能。通过在线视频创作平台和社交媒体与世界分享您的专业见解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强学习和学生保留率

.

通过动态和互动的AI驱动内容，提高您的绘画教程视频中的学习者参与度和保留率。

background image

常见问题

HeyGen如何简化绘画教程视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频制作器，允许您轻松地将绘画基础脚本转化为引人入胜的视频。您可以利用逼真的AI化身和专业的AI语音旁白来展示您的艺术教程，而无需亲自出镜，从而简化在线视频创作。

HeyGen为艺术视频提供了哪些创意视频编辑工具？

HeyGen提供了一整套创意视频编辑工具，包括可定制的视频模板和丰富的免版税媒体库，以丰富您的艺术视频。您还可以添加动态过渡、合适的背景音乐，并利用AI字幕生成器提高可访问性。

HeyGen能帮助推广我的绘画课程或数字艺术作品吗？

是的，HeyGen是一个有效的在线视频创作和艺术视频制作工具，可以在社交媒体上推广绘画课程和数字艺术作品。其品牌控制功能允许您在所有宣传内容中保持一致的视觉识别，帮助提高参与度。

HeyGen如何将书面的绘画概念转化为视频？

HeyGen利用其强大的AI工具实现无缝的文本转视频转换，使您能够将详细的绘画基础和工作流程概览演示转化为引人入胜的视觉内容。这大大简化了有效传达复杂艺术概念的过程。