Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构打造一个45秒的视频广告制作叙述，旨在提升他们的创意制作和客户服务。该视频应采用专业且时尚的视觉风格，展示不同行业的例子，并配以自信、清晰的旁白。展示HeyGen的AI虚拟人如何提供一种经济高效且可扩展的解决方案，用于生成引人入胜的内容，将其定位为视频广告策略中不可或缺的工具。
开发一个60秒的、以产品为中心的短视频，专为渴望通过视觉惊艳的广告提升转化率的电商品牌设计。视觉风格应动态且时尚，突出各种产品镜头和动画元素，配以充满活力、吸引人的配乐和清晰的旁白。展示通过HeyGen丰富的模板和场景定制视频的强大功能，使品牌能够快速制作吸引眼球的独特视频广告。
为社交媒体经理创建一个动态的30秒社交媒体广告视频，他们需要快速制作引人入胜且易于访问的短视频内容。采用快节奏、视觉冲击力强的风格，配以显著的屏幕文字动画和充满活力的对话式旁白。重点介绍HeyGen的字幕/标题功能在使视频广告普遍易懂方面的关键作用，帮助经理们有效管理和优化他们的付费广告视频生成器输出，跨平台使用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的创意制作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器简化了引人入胜的视频广告创意制作。用户可以利用AI虚拟人、语音生成和大量可定制的视频模板，将脚本转化为专业视频，确保高效的内容创作。这一过程显著减少了传统视频制作通常所需的时间和资源。
我可以在HeyGen中使用AI演员和AI虚拟人制作社交媒体广告吗？
可以，HeyGen通过提供多样化的AI演员和AI虚拟人选择，帮助创建引人注目的社交媒体广告。您可以从各种风格和外观中进行选择，定制它们以符合品牌信息，并生成自然的语音旁白，使您的短视频内容脱颖而出。
哪些功能使HeyGen成为可定制视频内容的有效AI视频生成器？
HeyGen作为可定制视频内容的AI视频生成器表现出色，其直观的拖放编辑器、大量视频模板和强大的品牌控制功能。用户可以轻松地整合他们的标志和颜色，使用库存媒体，并从脚本生成文本到视频，确保所有视频广告的品牌一致性。
HeyGen是否提供视频模板以加速短视频广告的优化？
当然，HeyGen提供丰富的专业视频模板库，旨在加速各种平台的广告优化。这些模板结合了如纵横比调整和多语言支持等功能，使企业能够快速创建和调整高质量的短视频广告，以适应不同的观众。