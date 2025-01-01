付费广告概念视频生成器：提升您的广告表现
使用我们的AI视频广告生成器更快地生成引人入胜的广告创意，利用多功能模板和场景简化您的工作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和电商品牌开发一个简洁的45秒产品视频，突出生成引人注目的广告创意的简便性。视觉上，视频应清晰并专注于产品演示，利用HeyGen的多样化模板和场景，配以清晰简洁的字幕/说明文字，解释创建吸引注意力的产品视频的好处。
为绩效营销人员和活动经理打造一个权威的60秒视频，强调创建成功视频广告的能力。视觉和音频风格应以数据为导向且专业，使用流畅的屏幕图形展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何帮助优化各种平台，并通过丰富的媒体库/素材支持增强AI优化效果。
为社交媒体营销人员和初创公司生成一个快节奏的15秒视频，展示如何快速利用新的创意趋势。视觉风格应时尚且高度吸引人，采用鲜艳的色彩和现代音乐，展示HeyGen的视频模板的灵活性，以及如何从简单的文本转视频输入中快速生成内容，以在广告概念生成中保持领先。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频广告生成器运作？
HeyGen利用“AI驱动的创意引擎”将脚本和配音转化为动态“视频广告”。用户可以快速使用“AI化身”、“视频模板”和“拖放编辑器”生成“广告就绪视频”，简化“广告创作”过程。
HeyGen提供哪些创意功能来制作引人注目的产品视频？
HeyGen提供先进的“AI化身”、“逼真的声音”和文本转视频功能，非常适合开发引人入胜的“产品视频”和“广告创意”。您还可以利用“虚拟产品拍摄”和整合“品牌色彩”来确保与您的受众产生共鸣的“成功视频广告”。
HeyGen能否高效生成多样化的“付费广告概念视频”变体？
当然可以。HeyGen的平台允许您从单一“广告概念生成器”快速生成多个“视频变体”。这包括整合“动画”、“音乐”和各种“号召性用语”元素，以优化您的“视频广告”在不同平台和目标受众中的表现。
HeyGen如何加速营销人员的“视频创作”？
HeyGen通过提供一整套“AI驱动的工具”来加速“视频创作”，如预制的“视频模板”、用户友好的“拖放编辑器”和即时资产生成。这有助于快速迭代和部署“以转化为中心的创意”，无需大量传统制作工作。