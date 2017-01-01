外展视频生成器：创建个性化AI视频
用惊艳的AI头像转变您的销售演示，并生成引人入胜的视频开发内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为B2B销售专业人士和营销策略师创建一个60秒的视频，突出"个性化AI视频"在"视频开发"中的强大作用。视觉风格应现代且动态，展示一个专业的"AI头像生成器"，使用"AI头像"，并通过"纵横比调整和导出"轻松适应各种平台。
为培训和发展专家设计一个2分钟的技术演练，解释"AI视频生成器"的高级功能，用于创建内部知识库内容。视觉和音频风格应清晰、详细且具有指导性，强调"语音生成"的准确性，并包含"字幕/说明"以支持无障碍访问。
制作一个45秒的视频，面向小企业主和忙碌的销售团队，展示如何快速创建"销售演示"内容，几乎不需要"视频编辑"。利用充满活力的视觉风格和引人入胜的"模板和场景"，由"从脚本到视频"功能生成的自信"语音生成"驱动。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创建？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以轻松地将文本转化为视频。它利用逼真的AI头像和多样的语音生成来简化内容创建，使其成为一个强大的文本到视频AI生成器。
HeyGen能否与现有的销售工具集成以实现个性化外展？
是的，HeyGen支持CRM集成和视频自动化，使其成为一个有效的外展视频生成器。这使用户能够创建个性化的AI视频，并高效地扩展他们的视频开发和销售演示。
HeyGen为全球沟通提供了哪些高级功能？
HeyGen提供了诸如AI语音克隆和AI视频翻译器等高级功能。这允许无缝的唇同步并生成本地化字幕，确保您的营销视频能够引起全球观众的共鸣。
如何使用HeyGen的视频平台保持品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以及多功能的模板和视频编辑工具。这确保您的营销视频和社交媒体内容始终反映您的品牌形象。