为IT经理和销售运营团队制作一个90秒的视频，展示HeyGen的"CRM集成"如何简化"外展视频生成器"内容的创建。视频应具有专业的、指导性的视觉风格，并配有权威的AI旁白，展示通过"从脚本到视频"功能实现的无缝"视频自动化"。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

为B2B销售专业人士和营销策略师创建一个60秒的视频，突出"个性化AI视频"在"视频开发"中的强大作用。视觉风格应现代且动态，展示一个专业的"AI头像生成器"，使用"AI头像"，并通过"纵横比调整和导出"轻松适应各种平台。
为培训和发展专家设计一个2分钟的技术演练，解释"AI视频生成器"的高级功能，用于创建内部知识库内容。视觉和音频风格应清晰、详细且具有指导性，强调"语音生成"的准确性，并包含"字幕/说明"以支持无障碍访问。
制作一个45秒的视频，面向小企业主和忙碌的销售团队，展示如何快速创建"销售演示"内容，几乎不需要"视频编辑"。利用充满活力的视觉风格和引人入胜的"模板和场景"，由"从脚本到视频"功能生成的自信"语音生成"驱动。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

外展视频生成器如何工作

在几分钟内为销售和营销外展制作引人注目的个性化视频信息，增强参与度并与您的受众建立更好的联系。

1
Step 1
创建您的脚本
只需输入或粘贴您的脚本即可创建视频。文本到视频AI生成器将准备好将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样的AI头像中选择或自定义您的头像。AI头像生成器允许您完美匹配您的品牌和信息，使您的外展真正个性化。
3
Step 3
添加您的品牌元素
使用品牌控制添加您的公司标志、品牌颜色和自定义背景，以确保您的视频完美地与您的品牌形象一致，提供专业的个性化AI视频。
4
Step 4
导出并分享您的外展
以各种纵横比和格式导出您完成的外展视频。直接在您的销售演示、开发邮件或社交媒体上分享，以最大化您的影响力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强社交媒体参与度

快速创建引人入胜的社交媒体视频和剪辑，以扩大您的影响力并有效地在线吸引潜在客户。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以轻松地将文本转化为视频。它利用逼真的AI头像和多样的语音生成来简化内容创建，使其成为一个强大的文本到视频AI生成器。

HeyGen能否与现有的销售工具集成以实现个性化外展？

是的，HeyGen支持CRM集成和视频自动化，使其成为一个有效的外展视频生成器。这使用户能够创建个性化的AI视频，并高效地扩展他们的视频开发和销售演示。

HeyGen为全球沟通提供了哪些高级功能？

HeyGen提供了诸如AI语音克隆和AI视频翻译器等高级功能。这允许无缝的唇同步并生成本地化字幕，确保您的营销视频能够引起全球观众的共鸣。

如何使用HeyGen的视频平台保持品牌一致性？

HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以及多功能的模板和视频编辑工具。这确保您的营销视频和社交媒体内容始终反映您的品牌形象。