Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对销售团队和内容创作者的45秒教学视频，采用专业、科技前沿的美学风格，并配有清晰、权威的旁白。核心概念是通过展示AI化身在选定视频模板中的无缝集成，来说明AI视频制作工具的强大功能，从而简化引人注目的外展内容的创建。
为教育工作者和沟通专家创建一个60秒的信息视频，采用简洁、易于访问的视觉呈现和友好、鼓励的音频风格。此提示专注于通过突出HeyGen的语音生成功能来实现可访问的视频创作，确保信息被普遍理解，并通过自动字幕/标题进一步支持。
为营销机构和人力资源专业人士制作一个30秒的动态解释视频，具有现代、视觉吸引力的设计和轻快的背景音乐。视频应强调HeyGen作为一个有效的视频外展平台的功能，通过其多样化的模板和场景为各种沟通策略提供快速个性化选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何使视频创作变得简单且个性化？
HeyGen通过将**从脚本到视频**与逼真的**AI化身**和自动**语音生成**相结合，简化了**视频创作**。这使得为各种沟通需求量身定制的**个性化视频**的制作变得轻而易举。
HeyGen为视频外展提供了哪些个性化选项？
HeyGen通过其多样化的**AI化身**和可定制的模板，为您的**视频外展活动**提供强大的**个性化选项**。用户可以使用动态变量定制内容，以大规模创建真正的**个性化视频**，从而增强参与度。
HeyGen如何在视频创作中确保品牌一致性和可访问性？
HeyGen通过可定制的**视频模板**和专用的品牌控制（如标志和颜色）确保品牌一致性。此外，它通过自动生成所有**视频创作**的**字幕/标题**来支持可访问性，使内容对更广泛的观众具有包容性和吸引力。
使用HeyGen作为AI视频制作工具的主要优势是什么？
作为领先的**AI视频制作工具**，HeyGen通过使用户能够快速生成高质量的销售、营销和学习内容，简化了**视频创作**。它利用**从脚本到视频**和先进的**语音生成**来简化整个制作过程，在效率和规模上提供显著优势。