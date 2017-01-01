强大的个性化销售外联视频制作工具

通过从脚本到视频的功能，创建引人入胜的视频潜在客户内容，提升您的销售外联。

制作一个90秒的教学视频，专为销售团队设计，演示如何制作引人注目的个性化视频信息以进行B2B外联。视觉风格应简洁专业，包含屏幕共享覆盖，展示工具界面，并配有自信、清晰的语音。利用从脚本到视频的功能高效生成多样化的外联场景，无需重新录制。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个2分钟的解释视频，针对潜在的技术采用者，特别是IT经理，详细介绍新的AI视频平台如何无缝集成到现有工作流程中。视觉风格应干净且技术性强，使用动画图表和清晰的数据可视化，并配有精确且信息丰富的音频解说。利用AI虚拟形象生动地展示复杂的技术步骤，增强理解和记忆。
示例提示词2
为新用户开发一个1分钟的欢迎视频，指导他们完成初始设置。该视频应采用友好和鼓励的视觉风格，清晰地突出界面关键元素，并配有温暖、亲切的音频语调。利用HeyGen的语音生成提供一致、高质量的音频指导，使入门过程轻松无忧。
示例提示词3
为现有客户制作一个45秒的产品更新视频，介绍高级CRM集成、分析和参与跟踪功能。视觉呈现应动态现代，快速展示新功能，配以充满活力的背景音乐和清晰的音效。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美的演示，突出用户的实际利益。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

外联视频制作工具的工作原理

在几分钟内制作引人入胜的个性化视频信息，以增强您的外联，吸引潜在客户，并推动有意义的联系。

1
Step 1
创建您的个性化信息
首先从各种“模板和场景”中选择，以快速为您的独特个性化视频信息设置基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和脚本
通过选择“AI虚拟形象”和输入您的脚本来增强您的视频，将文本转化为我们AI视频平台上的动态视频内容。
3
Step 3
应用品牌标识
利用“品牌控制”无缝集成您的公司标志、颜色和其他视觉元素，确保您的视频销售内容符合品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的外联
导出您的专业视频，并利用“电子邮件集成”或直接分享选项来传递有影响力的信息，使其成为强大的视频潜在客户工具。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

以视觉方式分享客户成功故事

开发引人入胜的AI视频，突出客户的成功，建立信任和信誉，为您的销售和潜在客户开发工作提供支持。

常见问题

HeyGen的AI视频平台如何增强视频销售内容？

HeyGen利用先进的“AI虚拟形象”和“从脚本到视频”技术，大规模创建引人入胜的“个性化视频信息”。这个“AI视频平台”帮助“销售团队”高效制作高质量的“视频销售内容”，成为有效的“视频潜在客户工具”。

HeyGen为营销自动化提供了哪些技术集成？

HeyGen提供关键的“CRM集成”和“电子邮件集成”功能，以简化您的外联工作。这些功能使“营销自动化”能够直接从现有工作流程中发送“个性化视频信息”，增强您的整体“外联视频制作工具”策略。

HeyGen能否简化个性化视频信息的创建以进行外联？

当然可以，HeyGen被设计为高效的“外联视频制作工具”和“视频潜在客户工具”。用户可以快速使用“从脚本到视频”和先进的“语音生成”生成“个性化视频信息”，显著增强与接收者的联系并简化销售流程。

HeyGen是否支持视频模板的品牌化和定制化？

是的，HeyGen提供广泛的“模板和场景”以及强大的品牌控制，允许您将标志和特定品牌颜色应用于视频。这确保了所有“视频销售内容”和“个性化视频信息”的一致性，使您的沟通独具特色。