宣传方向视频制作工具，打造引人入胜的内容
即时将您的脚本转化为专业的社交媒体动画视频，利用强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的信息视频，面向营销专业人士，详细介绍一种新的营销策略或分析工具。视频应采用专业且简洁的视觉美学，由一个友好的AI化身以自信的语气呈现信息。强调“AI化身”的无缝集成，以清晰且引人入胜的方式传达复杂信息，增强观众理解。
制作一个60秒的动态视频，专为活动组织者设计，推广跨多个城市的会议。视觉和音频风格应令人兴奋且视觉丰富，结合生动的地图动画和运动设计来展示旅行路线，配以充满活力的配乐和重要的“字幕/说明”，以便在多样化的观看环境中提高可访问性。这个视觉上引人入胜的作品将清晰地突出活动细节。
为内容创作者制作一个简洁的30秒社交媒体视频，将最近的博客文章转化为引人入胜的视觉更新。所需风格是快节奏且视觉吸引力强，利用快速剪辑和振奋人心的背景音乐来保持观众的注意力。展示如何轻松地使用“从脚本到视频”将内容转换为引人入胜的社交媒体视频，从现有的书面内容中简化创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为视频制作的创意引擎？
HeyGen是一个强大的创意引擎，允许用户制作动态动画视频，甚至可以融入3D视频的元素。其直观的平台旨在将富有想象力的概念转化为视觉上引人入胜的内容。
HeyGen能否帮助创建带有AI化身的引人入胜的社交媒体视频？
是的，HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的社交媒体视频，特色是逼真的AI化身。您可以将从脚本到视频与高质量的语音生成结合起来，有效地吸引您的观众。
HeyGen提供哪些品牌控制来定制视频内容？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝集成您的标志、特定品牌颜色和其他视觉元素到您的视频中。这确保了一致性并加强了您在所有宣传方向视频制作内容中的品牌形象。
HeyGen是否通过模板和脚本促进快速视频创作？
HeyGen通过庞大的模板库和高效的从脚本到视频功能显著简化了视频制作。这使得包括复杂的解释视频在内的专业视频能够快速生成，大大减少了创作时间。