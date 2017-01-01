外展活动生成器：提升销售并节省时间
通过AI驱动的个性化生成定制化活动，轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频外展，使用文本转视频功能。
为小企业主和销售经理开发一段90秒的解释视频，详细说明如何提高电子邮件的送达率和优化外展序列。采用动态和专业的视觉风格，快速剪辑并配以积极向上的背景音乐。确保视频使用HeyGen的字幕功能以提高可访问性，并生成清晰简洁的旁白以简单解释复杂概念。
创建一段45秒的宣传视频，面向企业家和自由顾问，突出如何利用经过验证的模板节省时间并生成定制化的活动。美学风格应充满活力和明亮，快速剪辑展示效率，并配以友好、热情的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景库快速创建，并通过媒体库/素材支持增强视觉效果。
设计一段1分30秒的技术教程，面向业务发展团队和B2B销售专业人士，说明CRM与冷邮件生成器集成的好处，以有效地与潜在客户建立联系。视觉展示应复杂且具有指导性，包含大量屏幕共享演示，配以冷静、信息丰富的声音。该视频应利用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，并结合AI虚拟形象以保持品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持个性化外展活动？
HeyGen使用户能够创建高度个性化的视频，配有AI虚拟形象，可以传递定制信息。这一功能显著增强了您的个性化外展活动，使您能够比传统文本方法更深入、更具吸引力地与潜在客户建立联系。
HeyGen能为我的电子邮件外展生成视频内容吗？
当然可以。HeyGen是一款高效的视频生成工具，帮助您从脚本创建引人入胜的视频内容，非常适合嵌入到您的电子邮件外展中。您可以利用经过验证的模板，并通过品牌控制进行定制，以使每条信息都具有影响力。
HeyGen为视频创作提供了哪些AI驱动的个性化功能？
HeyGen利用先进的AI驱动个性化提供广泛的定制选项，包括逼真的AI虚拟形象和无缝的文本转视频转换，配有可定制的旁白。这些技术能力使您能够生成与每位接收者独特共鸣的定制化活动。
我可以多快用HeyGen创建定制化视频？
HeyGen旨在提高效率，使用户能够快速将脚本转化为专业视频。借助直观的工具和庞大的媒体库，您可以快速生成定制化活动，而无需广泛的视频编辑经验。