外发视频生成器：通过AI个性化推动潜在客户
使用AI化身大规模生成个性化视频，以实现有效的视频探客和潜在客户生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为业务发展代表开发一个动态的45秒视频，专注于有效的视频探客。采用友好的视觉和音频风格，配以显著的字幕/说明，以确保信息的可访问性和保留性，展示简洁的视频外联如何革新初次客户接触。
制作一个针对小企业主和市场经理的60秒信息视频，说明使用外发视频生成器的简单性。视觉和音频风格应简洁明了，利用可定制的模板和场景快速创建高影响力内容，无需大量编辑，简化整体视频制作。
为产品经理和B2B营销人员制作一个现代、简洁的30秒演示视频，突出AI视频生成器的强大功能。专业的视觉和音频风格将强调通过先进的旁白生成轻松实现个性化视频制作，有效传达复杂的产品特性或服务优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我的视频探客效果？
HeyGen使您能够创建引人入胜的个性化视频信息，用于外发外联。利用AI化身和文本转视频生成大规模制作高质量内容，显著提升您的潜在客户生成和视频外联策略。
HeyGen提供什么样的AI视频生成器？
HeyGen提供先进的AI视频生成器，利用智能AI化身将脚本转化为精美视频。这种文本转视频功能简化了视频制作，让您无需复杂的AI视频编辑软件即可制作专业内容。
我可以使用HeyGen创建个性化视频内容吗？
可以，HeyGen专注于创建AI个性化视频内容，让您为每位观众量身定制信息。通过强大的品牌控制功能，加入您的品牌标志和颜色，确保每个个性化视频都与您的品牌形象一致。
HeyGen支持不同的视频导出比例吗？
HeyGen完全支持比例调整和导出，确保您的AI视频在各种平台和设备上得到优化。这种灵活性简化了内容分发并优化了您的视频工作流程。