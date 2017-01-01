外发销售视频制作工具：更快达成交易

使用AI虚拟形象创建引人入胜的个性化销售视频，以吸引潜在客户并增强您的视频外联。

制作一个1分钟的教学视频，目标是销售运营经理，展示AI驱动的视频如何提升团队效率。视觉风格应简洁专业，利用屏幕共享元素展示后台设置，配以自信清晰的AI生成旁白。突出HeyGen的AI虚拟形象无缝集成，能够大规模生产一致且高质量的视频外联，强调技术部署的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一个1.5分钟的说明视频，面向希望制作个性化销售视频而无需大量制作的销售开发代表。视觉风格应快速且引人入胜，快速切换虚拟主持人与屏幕文字叠加，配以欢快且有说服力的背景音乐。重点介绍HeyGen的从脚本到视频功能如何使代表们快速生成有影响力的视频内容，简化与潜在客户的沟通。
示例提示词2
为销售赋能专家制作一个简洁的2分钟教程视频，详细介绍创建品牌视频资产的技术效率。视觉和音频风格应清晰、指导性强且易于跟随，展示HeyGen平台内的逐步演示。强调使用多样化的模板和场景如何快速部署一致且专业的视频邮件，确保所有外发销售工作中的品牌一致性，并实现强大的品牌控制。
示例提示词3
制作一个尖锐、以结果为导向的1分钟视频，面向销售经理，展示将AI个性化整合到视频销售策略中的影响。视觉风格应直接且有冲击力，使用清晰的信息图表和推荐片段，配以充满活力且专业的旁白。强调HeyGen的字幕/说明功能如何增强信息保留和在不同观看环境中的可访问性，提高外发销售视频制作活动的整体观众分析和参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

外发销售视频制作工具的工作原理

轻松创建专业且个性化的外发销售视频，吸引注意力并推动与潜在客户的互动，增强您的视频外联策略。

1
Step 1
创建您的AI主持人
首先选择一个AI虚拟形象或上传您自己的照片以生成数字主持人。这会立即个性化您的信息，使其对每个潜在客户都独一无二。
2
Step 2
粘贴您的脚本
通过输入或粘贴脚本来输入您的销售信息。我们的AI将自动生成自然的旁白，为您的视频外联创建引人入胜的叙述。
3
Step 3
应用您的品牌
使用强大的品牌控制功能，定制您的视频，包括公司的标志、品牌颜色和相关场景。确保每个视频都符合您的品牌形象和专业标准。
4
Step 4
导出并分享
生成适合不同平台的各种纵横比的高质量视频。可以通过电子邮件直接分享，或将其集成到您的CRM中，以实现有影响力的视频销售。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速个性化视频销售提案

使用AI快速生成定制的视频提案和演示，有效吸引潜在客户并更快达成交易。

常见问题

HeyGen如何利用AI制作个性化销售视频？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和复杂的AI个性化技术来制作高度吸引人且定制化的视频内容。这种AI驱动的视频方法有助于生成针对每个接收者量身定制的独特外发销售视频，大大提高参与度。

HeyGen提供哪些高效视频制作功能？

HeyGen通过强大的功能简化视频制作，如从脚本到视频，允许用户快速将书面内容转换为引人入胜的视频邮件。您还可以利用多样化的模板和场景以及集成的旁白生成功能，轻松加速内容制作。

HeyGen能否与现有销售工具集成并保持品牌一致性？

是的，HeyGen支持强大的品牌控制，以确保您的视频销售内容始终与您的企业形象一致，包括自定义标志和颜色。HeyGen还提供CRM集成功能，使其成为一个全面的外发销售视频制作工具，简化工作流程并提高生产力。

HeyGen如何通过视频外联帮助生成合格的潜在客户？

HeyGen通过提供关键的观众分析显著增强视频外联，使用户能够识别参与模式并优化策略。结合自定义着陆页的选项，这些数据有助于更有效地生成和转化合格的潜在客户。