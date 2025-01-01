您的OSHA合规视频制作工具，轻松培训

通过我们直观的脚本生成文字视频功能提升安全知识并简化培训，使合规变得简单。

制作一段1分钟的教学视频，专为新员工设计，演示正确的锁定/挂牌程序。视觉风格应简洁且图解化，利用AI虚拟形象清晰地讲解每个步骤。通过HeyGen的语音生成功能生成的专业、平和的旁白将解释安全协议的细节，并通过脚本生成的屏幕文字视频补充关于工作场所安全视频的关键要点。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段90秒的情景学习视频，面向主管，展示常见的工作场所危险，并要求他们识别正确的OSHA合规培训响应。视觉和音频风格应真实且引人入胜，利用HeyGen的预设模板和场景进行快速设置。包括多语言字幕/说明，以支持多元化的员工队伍，确保所有团队负责人能够有效理解所呈现的安全挑战并提高知识保留。
示例提示词2
制作一段45秒的动态视频，针对安全经理，展示HeyGen这样的AI视频制作工具如何快速生成紧急安全更新。视觉风格应快速且信息丰富，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的相关视觉效果，以突出特定的危险警告。旁白将由脚本生成的文字视频驱动，展示更新OSHA合规视频制作工具信息的效率。
示例提示词3
制作一段1分30秒的“注意事项”视频，面向所有员工，重点关注一般工作场所安全并增强知识保留。视觉风格应直接且易于理解，使用HeyGen的AI虚拟形象清晰展示合规和不合规的行为，置于定制的OSHA培训背景中。此视频应通过纵横比调整和导出进行优化，以确保在不同显示类型上最大化覆盖和效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

OSHA合规视频制作工具的工作原理

使用AI快速生成专业且引人入胜的OSHA合规培训视频，确保您的员工在最小的努力下保持安全和知情。

1
Step 1
创建您的培训脚本
将您的OSHA合规培训内容直接粘贴或输入到我们的平台中。利用脚本生成文字视频的功能，将您的文本转换为动态视频，确保安全协议的清晰沟通。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和场景
从多样化的AI虚拟形象库中选择以展示您的内容。通过专业的主持人和逼真的旁白增强您的工作场所安全视频，吸引您的观众。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
利用品牌控制功能整合公司的标志和品牌颜色以定制您的视频。轻松从我们的库中添加相关媒体或上传您自己的素材，使您的定制OSHA培训在视觉上更具冲击力。
4
Step 4
导出您的合规视频
通过选择所需的纵横比和质量来完成您的安全培训视频。使用我们的纵横比调整和导出功能生成完整的、可部署的视频文件，以便在您的LMS平台或内部渠道中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

明确工作场所健康与安全教育

.

解密复杂的工作场所健康和安全法规及程序，增强对OSHA指南的理解和遵守。

background image

常见问题

HeyGen如何简化OSHA合规培训视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，将脚本生成的文字视频转化为专业的OSHA合规培训视频。我们可定制的AI虚拟形象清晰地讲述复杂的安全协议，大大减少了制作工作场所安全视频所需的时间和资源。

HeyGen是否提供多语言支持以满足多元化的OSHA培训需求？

是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使您能够为全球或多元化的员工队伍创建定制的OSHA培训视频。此功能显著增强了不同语言群体对安全协议的知识保留，确保更广泛的合规性和可访问性。

哪些技术特性使HeyGen成为高效的OSHA合规视频制作工具？

HeyGen是一个高效的OSHA合规视频制作工具，因其强大的技术特性，包括丰富的模板和场景库以及灵活的品牌控制。这些工具使您能够快速制作符合公司特定指南和安全协议的高质量工作场所安全视频。

HeyGen的AI虚拟形象可以为特定的安全培训场景定制吗？

是的，HeyGen的AI虚拟形象提供广泛的定制选项，从外观到声音，完美匹配您的特定安全培训视频。这一能力支持引人入胜的情景学习，并提高OSHA合规培训的相关性和效果。