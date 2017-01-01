导览制作工具：打造引人入胜的虚拟体验

设计迷人的虚拟导览，并通过互动体验提升参与度，利用HeyGen强大的模板和场景快速创建。

制作一个针对房地产经纪人的60秒视频，展示如何通过强大的3D漫游软件简化房产展示。视觉风格应现代且专业，房间之间的过渡应流畅，配以HeyGen生成的欢快且信息丰富的旁白，由AI虚拟形象引导虚拟导览。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对小企业主（如精品酒店或活动场地）的90秒宣传视频，突出虚拟导览软件如何创造无与伦比的互动体验。视频在视觉上需要引人入胜且充满活力，强调可点击的热点和自定义选项，配以HeyGen的文本转视频功能提供的友好且吸引人的叙述，并附有清晰的字幕。
示例提示词2
为数字营销人员和代理机构设计一个2分钟的视频，展示具有SEO友好功能和集成分析的导览制作工具的强大功能。视觉风格应简洁且数据驱动，展示无缝嵌入和详细报告，通过HeyGen的模板和场景传达专业外观，并为各种平台提供比例调整和导出。
示例提示词3
为新企业和DIY用户制作一个简洁的45秒视频，展示使用预设计模板和直观的拖放界面创建虚拟导览的简便性。视觉呈现应用户友好且逐步演示，展示快速设置和VR兼容性。热情的旁白，配以HeyGen媒体库/库存支持的引人入胜的视觉效果，由AI虚拟形象演示简单过程，将激发快速采用。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建导览

设计引人入胜且信息丰富的视频导览，以有效地引导您的观众，利用AI驱动的视频创建。

1
Step 1
选择您的虚拟场景
首先从多样的模板和场景中选择，以建立导览的虚拟环境。这为您的引导体验奠定了基础。
2
Step 2
使用AI虚拟形象添加内容
整合您的脚本，让AI虚拟形象讲解导览，引导观众通过关键区域或步骤，提供互动体验。
3
Step 3
自定义视觉效果和品牌
通过品牌控制定制导览的外观，包括标志和颜色，以实现一致且专业的展示。
4
Step 4
导出并嵌入您的导览
完成您的视频导览，并以所需的比例导出。然后可以嵌入任何网站，轻松分享您的导览。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大导览影响力

快速从您的导览生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑，以最大化曝光并吸引更多访客。

常见问题

HeyGen如何简化导览制作？

HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频功能，帮助用户快速生成专业的导览视频。其直观的拖放界面和丰富的模板使其成为制作引人入胜的虚拟导览内容的强大工具。

HeyGen的虚拟导览视频能否集成并优化以提高在线可见性？

是的，HeyGen确保您的宣传虚拟导览视频是SEO友好的，并可以通过简单的嵌入代码无缝嵌入任何网站。平台的比例调整功能确保您的视频内容在所有设备上都能得到优化，提供一致的互动体验。

HeyGen创建的虚拟导览有哪些品牌和自定义选项？

HeyGen提供全面的自定义品牌控制，允许您整合标志、品牌颜色和其他元素，以保持一致的品牌形象。这种灵活性确保您的导览和虚拟导览真正反映您的独特风格。

HeyGen是否提供工具来增强虚拟导览内容的参与度和跟踪性能？

当然。HeyGen可以创建增强客户沟通的互动视频元素，使您的虚拟导览内容更具吸引力。虽然HeyGen专注于视频生成，但其生成的内容可以集成到提供潜在客户捕获工具和分析的平台中，以进行全面跟踪。