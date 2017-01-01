您的AI入职介绍生成器，助力无缝入职

通过我们AI化身轻松制作引人入胜的视频，简化新员工入职流程。

制作一个60秒的入职介绍视频，专为新员工设计，向他们介绍公司充满活力的文化。视觉上，目标是营造一种温暖和吸引人的美感，使用柔和的色彩，并利用友好的AI化身呈现关键信息，配以清晰和欢迎的旁白。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为人力资源和学习与发展专业人士开发一个45秒的入职视频，展示如何轻松创建引人入胜的培训内容。视觉风格应现代且简洁，利用多样化的视频模板和场景突出关键细节，并配有欢快的背景音乐。
示例提示词2
忙碌的人力资源团队和小企业主可以通过这个30秒的解释视频简化沟通。它应直观展示从脚本到视频的功能，具有动态、快速的视觉流动和充满活力的声音，以快速传达效率优势。
示例提示词3
需要一个60秒的AI视频生成器展示，专为企业沟通者设计，重点是创建精致的讲话头视频，同时确保强大的品牌控制。视觉美感应专业且权威，配以复杂的语音生成，以传达引人注目的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

入职介绍生成器的工作原理

使用我们的AI驱动的介绍生成器，快速创建引人入胜且信息丰富的新员工入职和培训视频。

1
Step 1
创建您的项目
首先从专为入职视频设计的专业视频模板库中选择，以为您的新员工设定完美的基调。这确保了您的入职介绍有一个一致且高质量的起点。
2
Step 2
粘贴您的脚本
将您的书面内容转化为口语对话。只需粘贴您的入职脚本，我们的从脚本到视频功能将生成自然的语音旁白，为您节省时间和精力。
3
Step 3
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身中选择来传达您的信息。个性化他们的外观，并整合您的品牌元素，如标志和颜色，以反映您的公司文化。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的入职介绍完成，轻松以不同平台的各种纵横比导出。这使您能够分享引人入胜的内容，以无缝地迎接新员工并简化培训过程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励公司文化

.

创建有影响力的激励视频，用于入职介绍公司价值观、愿景和文化，为新员工营造积极的开端。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助人力资源和学习与发展专业人士进行入职和培训？

HeyGen是一个AI视频生成器，能够帮助人力资源和学习与发展专业人士创建引人入胜的入职视频和新员工介绍。它简化了制作一致且信息丰富的内容的过程，这些内容反映了公司文化并有助于培训课程。

HeyGen在创建引人入胜的视频内容方面的核心能力是什么？

HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的功能来生成动态且引人入胜的内容。通过其直观的编辑器和多样化的视频模板，用户可以轻松制作满足各种沟通需求的高质量视频。

我可以自定义HeyGen创建的视频的品牌吗？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和其他视觉元素无缝集成到视频中。这确保了所有内容，包括讲话头视频，保持一致且专业的品牌形象。

HeyGen如何使视频创建过程更高效和易于访问？

HeyGen通过自动化语音生成和提供全面的多语言支持，大大简化了视频制作过程。这个AI视频生成器使专业视频的快速创建成为可能，使高质量内容对所有用户更易获取。