组织手册视频制作工具，激励团队
通过从脚本到视频的文本快速将您的手册转换为动态视频，简化人力资源培训并确保合规性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的45秒内部沟通视频，解释公司合规政策的最新更新，面向所有现有员工。视觉呈现需要直接且易于理解，结合媒体库中的相关库存照片和视频来说明关键点。叙述应通过从脚本到视频的文本生成，确保信息的准确性和一致性。
制作一个引人入胜的60秒培训视频，面向销售部门，详细介绍简化客户报告工作流程的新程序。视觉和音频风格应清晰且具有指导性，使用预设计的模板和场景分解复杂步骤，同时清晰的字幕/说明强化所有学习者的信息。
设计一个鼓舞人心的30秒视频，面向所有员工，强化公司的核心愿景和价值观，作为整体组织手册视频制作计划的一部分。视觉风格应动态且视觉震撼，适合各种内部平台，通过纵横比调整和导出实现。简洁的信息应使用从脚本到视频的文本生成，以保持品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何将我们的组织手册转化为引人入胜的视频内容？
HeyGen允许您使用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的文本，将组织手册中的复杂信息转化为动态、引人入胜的AI视频内容。这有助于提高员工参与度，并确保关键的合规细节得到有效传达和保留。
HeyGen在创建有效的员工入职和培训视频方面提供了哪些好处？
HeyGen简化了有效员工入职和培训视频的创建，具有可定制的模板和逼真的旁白生成。这显著改善了人力资源培训，提高了员工生产力，并从第一天起就有助于更好的员工保留。
HeyGen能否改善内部沟通并简化我们组织内的工作流程？
当然可以，HeyGen使组织能够快速创建专业的AI视频用于内部沟通，帮助简化工作流程并节省宝贵时间。字幕/说明等功能还增强了多元化团队的可访问性和理解力，促进更好的内部沟通。
HeyGen如何支持个性化视频创建以进行员工沟通？
HeyGen支持创建高度个性化的AI视频用于员工沟通，从欢迎信息到政策更新。您可以轻松定制品牌标识和颜色，并添加字幕/说明以确保普遍可访问性，确保为每位员工提供量身定制且有影响力的信息。