创建一个引人入胜的60秒入职视频，专为新员工设计，介绍公司文化和基本的第一步。视觉风格应温暖且专业，使用友好的AI虚拟形象引导他们浏览组织手册的初始部分。音频应采用清晰、欢迎的旁白生成，为他们的旅程设定积极的基调。

示例提示词1
开发一个信息丰富的45秒内部沟通视频，解释公司合规政策的最新更新，面向所有现有员工。视觉呈现需要直接且易于理解，结合媒体库中的相关库存照片和视频来说明关键点。叙述应通过从脚本到视频的文本生成，确保信息的准确性和一致性。
示例提示词2
制作一个引人入胜的60秒培训视频，面向销售部门，详细介绍简化客户报告工作流程的新程序。视觉和音频风格应清晰且具有指导性，使用预设计的模板和场景分解复杂步骤，同时清晰的字幕/说明强化所有学习者的信息。
示例提示词3
设计一个鼓舞人心的30秒视频，面向所有员工，强化公司的核心愿景和价值观，作为整体组织手册视频制作计划的一部分。视觉风格应动态且视觉震撼，适合各种内部平台，通过纵横比调整和导出实现。简洁的信息应使用从脚本到视频的文本生成，以保持品牌一致性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

组织手册视频制作工具的工作原理

将静态的组织手册转化为动态、引人入胜的视频内容，轻松提升员工入职和内部沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的组织手册内容写入或粘贴到我们的平台中。利用从脚本到视频的文本功能，立即将文本转换为初步视频，高效启动您的新员工手册。
2
Step 2
选择您的虚拟形象和视觉效果
通过从多样化的AI虚拟形象中选择来个性化您的视频，以代表您的品牌或传递信息。这使您的信息对团队更具吸引力和记忆性。
3
Step 3
添加引人入胜的音频和字幕
通过专业的旁白和文本提高清晰度和覆盖面。利用旁白生成功能提供清晰的音频传递，并包括自动字幕以确保您的视频完全可访问。
4
Step 4
无缝导出和分享
完成您的视频并轻松分发到您首选的平台。使用纵横比调整和导出功能，确保您的视频在任何设备上看起来都完美无瑕，轻松简化内部沟通。

提高员工参与度和保留率

通过动态的、AI驱动的视频内容提升员工参与度和信息保留，为您的组织手册增添活力。

常见问题

HeyGen如何将我们的组织手册转化为引人入胜的视频内容？

HeyGen允许您使用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的文本，将组织手册中的复杂信息转化为动态、引人入胜的AI视频内容。这有助于提高员工参与度，并确保关键的合规细节得到有效传达和保留。

HeyGen在创建有效的员工入职和培训视频方面提供了哪些好处？

HeyGen简化了有效员工入职和培训视频的创建，具有可定制的模板和逼真的旁白生成。这显著改善了人力资源培训，提高了员工生产力，并从第一天起就有助于更好的员工保留。

HeyGen能否改善内部沟通并简化我们组织内的工作流程？

当然可以，HeyGen使组织能够快速创建专业的AI视频用于内部沟通，帮助简化工作流程并节省宝贵时间。字幕/说明等功能还增强了多元化团队的可访问性和理解力，促进更好的内部沟通。

HeyGen如何支持个性化视频创建以进行员工沟通？

HeyGen支持创建高度个性化的AI视频用于员工沟通，从欢迎信息到政策更新。您可以轻松定制品牌标识和颜色，并添加字幕/说明以确保普遍可访问性，确保为每位员工提供量身定制且有影响力的信息。