组织发展培训视频生成器
利用AI虚拟形象转变您的L&D，打造引人入胜的员工培训和知识共享。
83/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一段1分钟的新员工入职培训视频，采用友好和亲切的视觉风格，鼓励的音频语调，利用HeyGen的AI虚拟形象无缝呈现公司核心价值观和初步部门介绍。
示例提示词2
创建一段1.5分钟的重要合规培训视频，面向所有员工，采用正式和清晰的视觉风格，配以严肃的指导性音频传达，通过HeyGen的字幕/说明功能确保培训视频的有效性，提供关键政策信息和可访问性。
示例提示词3
开发一段1.5分钟的信息性视频教程，面向培训师和教育者，演示如何将现有的PPT/PDF内容转换为动态培训视频，采用教育性和结构化的视觉风格，配以帮助性和指导性的音频解说，通过使用HeyGen的模板和场景简化快速设置。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的培训脚本
首先输入您的组织发展内容。AI培训视频生成器会立即将您的脚本转换为视觉叙事，为有效学习奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
选择一个专业的AI虚拟形象来呈现您的材料，使您的培训视频栩栩如生。这增加了人性化的触感，提升了员工的参与度。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
使用品牌控制功能加入公司的标志和品牌颜色。通过从库中选择媒体或上传自己的素材自定义场景，确保视频创作的一致性和专业外观。
4
Step 4
导出和集成
完成您的视频并以多种格式导出，包括SCORM，以便于集成。无缝上传完成的培训内容到现有的学习管理系统（LMS）进行广泛分发。
常见问题
HeyGen如何简化组织发展培训视频的制作？
HeyGen通过AI赋能企业高效生成高质量的组织发展培训视频。我们的平台利用AI虚拟形象和文本转视频功能，大大减少了传统视频制作所需的时间和资源。
HeyGen为学习和发展系统提供了哪些技术集成？
HeyGen支持学习和发展的重要技术集成，包括SCORM导出功能，以确保与您现有的LMS无缝兼容。这确保了您AI生成的培训视频可以轻松分发并在现有基础设施中进行跟踪。
HeyGen能否为多元化的全球员工队伍本地化培训视频？
是的，HeyGen通过先进的AI语音和多语言支持实现强大的培训视频本地化功能。此功能帮助组织有效地向全球员工传递一致的学习和发展内容。
HeyGen如何将现有内容转化为引人入胜的培训视频？
HeyGen简化了将现有PPT/PDF演示文稿转换为动态培训视频的过程。用户可以从多种培训视频模板中选择，并利用AI虚拟形象以最小的编辑努力将内容生动呈现。