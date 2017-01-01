组织文化视频制作工具：打造引人入胜的员工故事

快速制作引人入胜的员工故事和招聘视频。利用我们的AI虚拟形象个性化信息，增强团队联系。

制作一个引人入胜的60秒公司文化视频，旨在向潜在员工介绍我们的核心价值观和充满活力的工作环境。该视频面向新员工和求职者，应展示团队合作和员工福利的动态视觉效果，并配以使用HeyGen语音生成功能生成的热情旁白。整体风格应专业且热情，旨在招聘过程中留下强烈的积极第一印象。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的45秒员工故事视频，聚焦于一名团队成员的成长历程和贡献，以促进更大的员工参与度。该视频用于公司内部沟通，并可能在社交媒体上分享，视觉风格应真实且温馨，利用HeyGen的AI虚拟形象讲述个人轶事，辅以友好且易于理解的音频语调。
示例提示词2
设计一个简洁的30秒视频，解释一项新的组织倡议，旨在提高员工参与度并在各部门之间实现清晰沟通。这个解释性视频非常适合公司内部沟通，应该采用简洁、现代的视觉风格，配以简单的动画和直接的信息，通过HeyGen的文本转视频功能从脚本直接生成，以提高效率和一致性。
示例提示词3
制作一个鼓舞人心的60秒招聘视频，展示员工对我们公司文化的评价，旨在吸引顶尖人才。该视频面向潜在求职者，视觉风格应高质量且吸引人，包含真实的员工访谈和充满活力的办公室生活镜头。确保视频包含由HeyGen生成的清晰字幕/说明，使其即使在无声情况下也能被访问和产生影响，作为有效的组织文化视频制作工具的有力示例。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

组织文化视频制作工具的工作原理

使用HeyGen轻松制作引人入胜的组织文化视频。通过AI驱动的工具，吸引员工、吸引人才，并分享您公司的独特故事。

1
Step 1
选择起点
从多种专业模板中选择，展示您公司的文化，或从头开始使用您自己的脚本，利用我们的文本转视频功能。
2
Step 2
整合AI虚拟形象和品牌元素
通过整合多样的AI虚拟形象来展现您的信息。使用品牌的独特颜色和标志自定义您的视频，以获得一致的外观。
3
Step 3
生成语音旁白并添加媒体
通过从您的脚本生成自然的语音旁白来增强您的视频。通过从我们的丰富媒体库中添加媒体或上传您自己的素材，进一步丰富您的故事。
4
Step 4
导出并分享您的故事
通过自动字幕完成您的视频，以便更广泛的访问。以所需的纵横比导出完成的组织文化视频，准备在所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养员工参与度和士气

制作激励人心的视频，以提升团队士气，加强核心价值观，并培养积极、高效的组织文化。

常见问题

HeyGen如何简化创建引人入胜的组织文化视频的过程？

HeyGen通过其直观的拖放编辑器和丰富的模板，帮助您轻松制作高质量的公司文化视频。我们的平台帮助您讲述引人入胜的员工故事，轻松提升参与度，成为强大的组织文化视频制作工具。

我可以使用AI虚拟形象来增强HeyGen的招聘视频吗？

当然可以！HeyGen的AI虚拟形象为您的招聘视频和入职内容增添了专业和动态的效果。您甚至可以生成自定义语音旁白，有效传达品牌信息，使您的员工参与视频脱颖而出。

HeyGen为我的公司视频提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司标志、颜色和特定视觉元素融入所有视频中。这确保了所有员工参与视频和社交媒体内容的一致性，并加强了您的品牌形象。

HeyGen是各种内部沟通的有效在线视频制作工具吗？

是的，HeyGen是一个高效的在线视频制作工具，允许您快速将文本转化为视频，用于内部沟通、培训或社交媒体。我们的文本转视频生成器包括自动字幕/说明，使您的内容更易访问且专业。