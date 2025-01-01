组织价值观视频生成器：打造您的公司故事
使用逼真的AI化身创建激励人心的企业故事视频，与您的观众产生共鸣。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的企业故事视频，展示真实的员工感言，适合在社交媒体上发布，吸引求职者和社交媒体关注者。使用温馨的视觉风格，结合坦诚的采访片段和柔和、振奋人心的背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将采访记录转化为视觉叙事，确保通过字幕/说明文字清晰传达信息。
制作一个75秒的公司文化视频，面向新员工，聚焦于“创新”这一特定价值，利用HeyGen丰富的模板和场景以及可定制的模板。视觉风格应简洁、专业且信息量大，结合引人入胜的信息图表和由AI化身直接传达的叙述，有效传达我们的品牌形象给目标观众。
制作一个充满活力的30秒招聘视频，这是一个动态的AI视频生成器输出，旨在吸引被动求职者和大学毕业生加入特定团队。通过HeyGen丰富的媒体库/素材支持，强调“协作”这一核心价值，配以快节奏、现代的配乐，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业故事视频？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，能够轻松帮助用户制作引人入胜的企业故事视频。利用其可定制的模板和从脚本到视频的功能，制作出与观众产生共鸣的惊艳视觉效果。
HeyGen可以用作组织价值观视频生成器吗？
当然可以，HeyGen是一个有效的组织价值观视频生成器，允许您创建引人注目的公司文化视频。利用自定义品牌功能和逼真的AI化身，生动地展现您的品牌形象，制作反映您核心价值观的专业视频。
是什么让HeyGen成为企业高效的AI视频生成器？
HeyGen作为高效的AI视频生成器简化了视频制作，提供易于使用的模板和强大的AI视频编辑器。其端到端的视频生成能力，包括AI语音旁白，使企业能够快速创建营销视频和其他有影响力的内容。
HeyGen如何支持创建有影响力的招聘视频？
HeyGen非常适合创建有影响力的招聘视频，包括引人注目的员工感言和视觉感言。通过AI化身和适用于各种社交媒体视频格式的功能，您可以制作吸引顶尖人才的专业视频。