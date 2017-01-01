创建一个简洁的1分钟视频，向内部开发团队和技术支持人员解释复杂的新技术工作流程。视觉风格应简洁且信息丰富，结合动画图形和屏幕录制来演示步骤，并配以清晰专业的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成初始视频结构，并使用字幕/说明文字确保详细技术说明的可访问性和清晰度，展示我们的AI视频创作工具如何简化复杂的解释。

生成视频