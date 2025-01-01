组织预览视频生成器：快速、专业的视频

轻松大规模创建符合品牌的营销视频，减少时间和成本，由智能品牌控制提供支持。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的简洁产品视频，目标是电商店主和产品开发团队，展示HeyGen作为直观的AI视频生成器的功能。视觉基调应清晰且信息丰富，特写展示产品模型和清晰的文字覆盖，配以友好、清晰的AI化身声音。强调无缝的“从脚本到视频”功能，将创意转化为引人入胜的叙述。
示例提示词2
为企业客户和内部沟通经理制作一个60秒的引人入胜的预览视频，展示HeyGen如何作为一个全面的组织预览视频生成器，轻松扩展视频内容。采用复杂且权威的视觉美学与企业品牌相结合，支持HeyGen自信且清晰的“旁白生成”，确保每条信息都能专业地传达。
示例提示词3
设计一个15秒的短视频，面向社交媒体经理和独立内容创作者，专注于为各种社交媒体平台快速创建视频。视觉风格应动态且引人注目，采用流行的过渡效果和多样的库存素材库/库存支持，配以现代、快节奏的音乐。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

组织预览视频生成器的工作原理

使用HeyGen直观的AI工具快速创建引人入胜的品牌组织预览视频，简化您的视频创作过程。

1
Step 1
创建您的视频
通过HeyGen强大的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。此功能即时赋予您的文字生命，让您专注于信息传达。
2
Step 2
添加视觉效果和声音
通过引人入胜的元素增强您的视频。结合富有表现力的AI化身或上传您自己的媒体，完美传达您的信息，利用我们AI视频生成器的强大功能。
3
Step 3
应用您的品牌
确保您的视频与公司形象一致。利用品牌控制，整合您的标志、品牌色彩和字体，打造专业且符合品牌的外观，吸引您的观众。
4
Step 4
导出和分享
为任何平台准备您的视频。通过纵横比调整和导出，轻松适应社交媒体、演示或网站的预览，帮助您有效扩展视频分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示组织成功案例

开发强大的视频推荐和成功案例，以建立信任并突出组织的积极影响。

background image

常见问题

HeyGen如何实现专业品牌视频的创建？

HeyGen是一个AI视频生成器，旨在制作与您的品牌一致的高质量专业视频。我们的平台允许您自定义视频模板，整合品牌控制，并大规模生成精美的营销视频和产品视频。

HeyGen提供了哪些高效视频创作的功能？

HeyGen通过其AI驱动的文本到视频功能和直观的拖放编辑器简化了视频创作。这使企业能够快速开发引人入胜的内容，如宣传视频和视频演示，显著减少时间和成本。

HeyGen能否支持多样化的营销视频需求？

当然可以，HeyGen作为一个企业级AI视频生成器，能够为各种平台制作多种类型的营销视频。从社交媒体活动到产品视频，HeyGen提供了创建具有影响力的视频内容的工具，以实现您的业务营销成功。

HeyGen是否提供强大的编辑工具和自定义选项？

是的，HeyGen作为一个全面的视频编辑器，提供了广泛的自定义选项，包括众多视频模板和AI化身。您可以轻松通过旁白生成、字幕和各种纵横比调整选项来完善您的视频演示，打造真正专业的视频。