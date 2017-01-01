L&D团队的操作培训视频生成器

使用AI化身创建引人入胜的培训视频，用于员工入职和技术培训。

为新员工创建一段1分钟的视频，友好地介绍公司文化和基本流程。视觉风格应温暖且吸引人，展示一个多元化的AI化身直接与观众对话，并配有清晰且鼓舞人心的旁白生成。此操作培训视频将简化员工入职流程。

示例提示词1
开发一段90秒的技术培训视频，针对学习新软件功能的工程师。视觉风格需要干净且精确，利用专业模板和场景分解复杂步骤，通过从脚本到视频的功能高效创建。此培训视频制作工具将简化复杂指令。
示例提示词2
制作一段2分钟的合规培训视频，面向全体员工，强调新的法规更新。视觉和音频风格应专业且权威，使用从脚本到视频的功能确保准确性，并提供全面的字幕/说明以提高可访问性。此AI视频生成解决方案有效确保关键知识共享。
示例提示词3
为销售代表设计一段45秒的指南，介绍如何使用新的CRM功能。视觉风格应快速且视觉吸引力强，结合媒体库/库存支持的素材，并配以充满活力的旁白生成，快速传达基本步骤。此方法可减少L&D团队的培训成本。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

操作培训视频生成器的工作原理

轻松将复杂的操作流程转化为引人入胜的AI驱动培训视频，以简化入职和增强技术培训。

1
Step 1
创建您的培训内容
首先起草您的操作培训视频脚本或从预设计模板中选择。我们的平台允许您轻松将文本转化为视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从我们多样化的AI化身库中选择一个作为您培训的面孔。根据您的品牌定制他们的外观和声音，提供清晰的指示。
3
Step 3
应用专业旁白和品牌
生成多语言的自然AI旁白以有效传达您的信息。通过整合公司的品牌来进一步提升您的视频，确保其精美且一致的外观。
4
Step 4
导出并分发您的视频
通过多种纵横比和分辨率选项完成您的培训视频。轻松导出并在您的学习管理系统中分享已完成的内容，以实现高效的知识共享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的操作流程

通过清晰、易于理解的AI驱动培训视频简化复杂的操作流程、技术说明和合规指南。

常见问题

HeyGen如何简化L&D团队的培训视频制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，使L&D团队能够快速制作高质量的培训视频。用户可以从文本创建视频，利用AI化身和AI旁白高效地将内容生动呈现。

HeyGen能否适应各种类型的培训内容，如员工入职或技术指南？

当然可以。HeyGen支持多样化的培训需求，从员工入职到技术培训和合规培训。凭借其多功能的模板和AI化身，它非常适合创建引人入胜的操作指南，并在整个组织中促进高效的知识共享。

是什么让HeyGen成为企业高效的培训视频制作工具？

HeyGen通过利用AI化身和AI旁白自动化大部分制作过程，成为高效的培训视频制作工具。其直观的界面和丰富的模板库使用户能够快速将脚本转化为精美的视频，大大加快了内容创作速度。

HeyGen是否提供品牌一致性的定制选项用于操作培训视频？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入所有操作培训视频中。这确保了品牌一致性，同时通过专业、定制化的内容促进有效的知识共享。