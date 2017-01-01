运营推广视频制作器：简化您的业务
通过AI驱动的视频SOP提升知识保留和加速入职，使视频创作变得轻松，使用AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态产品发布视频，面向市场团队和潜在客户，展示新功能。使用HeyGen的“AI化身”以现代、高能量的视觉风格呈现信息，同时“从脚本到视频”功能确保有吸引力且自信的旁白，吸引观众注意力，实现有效的产品发布。
制作一个60秒的信息培训视频，面向新员工和现有员工，阐明修订后的公司政策。目标是易于理解的视觉风格，配以清晰的辅助工具，通过HeyGen的“字幕/字幕”提高可访问性，并整合“媒体库/库存支持”提供友好和支持的音频传递用于内部沟通。
设计一个简洁的30秒解释视频，总结最近的项目里程碑，面向利益相关者和外部合作伙伴。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”确保视觉效果在各个平台上完美呈现，具有专业的动画风格。清晰、清晰的“从脚本到视频”将有效传达信息，确保此解释视频的清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建高影响力的视频以满足各种需求？
HeyGen是一个直观的在线视频制作工具，能够轻松生成高影响力的视频。借助AI技术，它可以实现无缝的文本到视频转换，并使用多样的AI化身让您的视觉效果栩栩如生，无需复杂的编辑。
HeyGen可以制作哪些类型的创意营销和产品发布视频？
HeyGen擅长生成引人注目的产品发布视频和预告视频，非常适合营销人员。使用HeyGen，您可以快速将脚本转化为引人入胜的内容，使用AI语音进行旁白，然后通过品牌控制自定义它们，以符合您的活动美学。
HeyGen能否协助开发创意视频SOP和培训材料？
当然可以，HeyGen是理想的运营推广视频制作器，简化了创建视频SOP和培训视频的过程。您可以利用HeyGen的模板和AI化身清晰地传达复杂的流程，增强知识保留并简化业务运营。
HeyGen如何确保所有视频内容的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松添加您的标志和特定品牌颜色，以保持所有业务视频制作项目的一致视觉身份。这确保您生成的每个视频都完美符合您品牌的既定外观和感觉。