运营推广视频制作器：简化您的业务

通过AI驱动的视频SOP提升知识保留和加速入职，使视频创作变得轻松，使用AI化身。

创建一个30秒的运营推广视频，专为内部团队设计，展示新的工作流程。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装出专业且引人入胜的视觉风格，并通过清晰简洁的“语音生成”引导运营经理以积极的语调了解新流程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的动态产品发布视频，面向市场团队和潜在客户，展示新功能。使用HeyGen的“AI化身”以现代、高能量的视觉风格呈现信息，同时“从脚本到视频”功能确保有吸引力且自信的旁白，吸引观众注意力，实现有效的产品发布。
示例提示词2
制作一个60秒的信息培训视频，面向新员工和现有员工，阐明修订后的公司政策。目标是易于理解的视觉风格，配以清晰的辅助工具，通过HeyGen的“字幕/字幕”提高可访问性，并整合“媒体库/库存支持”提供友好和支持的音频传递用于内部沟通。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒解释视频，总结最近的项目里程碑，面向利益相关者和外部合作伙伴。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”确保视觉效果在各个平台上完美呈现，具有专业的动画风格。清晰、清晰的“从脚本到视频”将有效传达信息，确保此解释视频的清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

运营推广视频制作器的工作原理

轻松创建专业且一致的运营推广视频、产品发布视频和视频SOP，以AI保持团队的对齐和信息通畅。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的运营推广脚本。我们的文本到视频功能将把您的文本转化为引人入胜的视频场景，使复杂信息易于理解。
2
Step 2
选择AI化身
从多样的AI化身库中选择，以视觉上代表您的信息。这些化身帮助您专业且一致地传达信息，无需亲自出镜。
3
Step 3
应用您的品牌标识
使用直观的品牌控制集成公司的标志和品牌颜色。这确保了所有内部沟通保持专业且一致的外观。
4
Step 4
导出您的推广视频
完成您的运营推广视频，然后以最佳纵横比导出以适应您的分发渠道。轻松在您的组织内分享专业内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的运营程序

将复杂的运营指南和更新转化为易于理解的解释视频，以便团队快速理解。

常见问题

HeyGen如何帮助创建高影响力的视频以满足各种需求？

HeyGen是一个直观的在线视频制作工具，能够轻松生成高影响力的视频。借助AI技术，它可以实现无缝的文本到视频转换，并使用多样的AI化身让您的视觉效果栩栩如生，无需复杂的编辑。

HeyGen可以制作哪些类型的创意营销和产品发布视频？

HeyGen擅长生成引人注目的产品发布视频和预告视频，非常适合营销人员。使用HeyGen，您可以快速将脚本转化为引人入胜的内容，使用AI语音进行旁白，然后通过品牌控制自定义它们，以符合您的活动美学。

HeyGen能否协助开发创意视频SOP和培训材料？

当然可以，HeyGen是理想的运营推广视频制作器，简化了创建视频SOP和培训视频的过程。您可以利用HeyGen的模板和AI化身清晰地传达复杂的流程，增强知识保留并简化业务运营。

HeyGen如何确保所有视频内容的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松添加您的标志和特定品牌颜色，以保持所有业务视频制作项目的一致视觉身份。这确保您生成的每个视频都完美符合您品牌的既定外观和感觉。