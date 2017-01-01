通过运营视频制作者提升效率
通过用户友好的平台提升内部沟通和培训，利用逼真的AI虚拟形象进行专业视频创作。
开发一个90秒的培训视频，专为技术人员设计，解释复杂的新软件更新或操作程序。视觉风格应高度信息化，配有屏幕文字覆盖、动画图表和精确的解释性声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将详细说明高效转换为精美的解释视频。
制作一个2分钟的详细视频，专为支持团队量身定制，记录常见技术问题的分步故障排除工作流程。视觉风格应简洁实用，结合屏幕录制、带注释的视觉效果和冷静的指导性声音。结合HeyGen的媒体库/库存支持，整合相关技术图表和现有素材，以实现全面的视频文档，帮助节省时间和成本。
想象一个45秒的引人入胜的教学视频，面向国际团队，展示需要全球理解的新功能发布。视觉风格应普遍清晰，采用简单而有影响力的图形和中立、专业的语气。利用HeyGen的语音生成快速创建多语言版本，促进本地化和翻译，以实现高效的AI视频平台。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen的AI视频平台如何简化专业视频创作？
HeyGen的AI视频平台利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，简化了从脚本到最终产品的专业视频创作。这使用户能够高效生成多样化的视频内容，如解释视频和内部沟通，减少时间和成本。
HeyGen能否支持团队的协作视频文档工作流程？
是的，HeyGen被设计为一个用户友好的平台，促进视频项目的实时协作。团队可以高效创建和分享运营视频文档，通过屏幕录制等功能简化工作流程，并增强内部沟通。
HeyGen平台内有哪些品牌控制和自定义选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户将其标志、特定颜色和自定义风格整合到视频中，确保品牌合规。该平台还提供广泛的媒体库和模板，以支持多样化的视频风格，用于营销视频和入职培训。
HeyGen是否提供全球视频本地化和可访问性功能？
当然，HeyGen通过AI语音和自动字幕/字幕等高级功能支持全球覆盖和可访问性。这使得视频内容的有效本地化和翻译成为可能，确保在培训视频和用户指南中跨多样化受众的清晰沟通。