无缝沟通的运营更新视频生成器
轻松使用文本转视频功能创建引人入胜的运营更新，提升工作流程培训和内部沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段60秒的员工培训视频，面向新员工，指导他们了解公司基本政策。视频应具有吸引人且现代的视觉美感，并生成清晰、清晰的语音解说。使用各种模板和场景有效呈现信息，并结合AI虚拟形象，使内容更具亲和力，便于新员工入职。
开发一段30秒的工作流程培训视频，向全体员工解释新的标准操作程序（SOP）。视觉风格应实用且直观，展示逐步的视觉效果，并配以平静且指导性的音频。利用HeyGen的文本转视频功能确保精准，并包括媒体库/素材支持以展示关键操作，确保字幕/说明文字的存在以便全面理解。
生成一段50秒的说明视频，面向所有员工，介绍新的内部沟通工具的优势。视频需要动态且简洁的视觉风格，配有友好的AI虚拟形象和轻松乐观的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景展示不同功能，并使用纵横比调整和导出功能，以适应各种内部平台的视频需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升创意视频制作？
HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的视频。其AI视频生成器结合文本转视频功能和多样化的AI虚拟形象，能够快速制作说明视频、营销内容等。利用内置视频模板和语音生成功能，成为真正的创意引擎。
是什么让HeyGen成为高效的运营视频更新工具？
HeyGen简化了运营更新视频和工作流程培训内容的制作，显著减少了制作时间。通过使用AI虚拟形象和语音解说将脚本转化为专业视频，HeyGen确保了清晰的内部沟通和高效的员工培训。这使得运营团队能够节省大量时间。
我可以使用HeyGen的视频制作平台保持品牌一致性吗？
当然可以。HeyGen的AI视频制作平台提供强大的自定义品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和其他视觉元素直接整合到视频输出中。这确保了从营销视频到内部沟通的所有内容始终保持品牌一致性。
HeyGen如何通过字幕等功能支持多样化的内容需求？
HeyGen旨在通过自动字幕/说明文字等功能满足多样化的内容需求，使视频对更广泛的观众可访问。该平台还提供灵活的纵横比调整和导出功能，确保您的视频剪辑针对社交媒体内容或其他用途进行优化。其直观的在线编辑器使编辑变得简单。