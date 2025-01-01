开放日视频制作工具，打造惊艳的房产导览
快速生成引人入胜的虚拟家居导览和专业质量的视频，配以语音生成功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒房源视频，专为房地产专业人士设计，以提高社交媒体参与度。该视频应具有现代、简洁的视觉美感，并由AI化身以对话的语气引导观众了解房产的关键亮点。利用HeyGen的AI化身，添加个性化但专业的触感，无需真人主持。
制作一个信息丰富的60秒虚拟家居导览视频，专为专注于全面营销的房产卖家和经纪人设计。视频风格应流畅且详细，通过高质量的镜头和由HeyGen的语音生成功能生成的平静、专业的旁白，引导观众参观每个房间，增强沉浸式体验。
制作一个简洁的15秒视频，突出关键房源，适合忙碌的房地产专业人士，寻求以最小的努力制作专业质量的视频。视觉风格应具有冲击力和优雅，能够高效传达清晰的信息。可以快速使用HeyGen的从脚本到视频功能，将简单文本转化为惊艳的视觉呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
房地产经纪人如何利用HeyGen进行营销？
HeyGen使房地产经纪人能够为房产列表和开放日视频导览创建专业质量的视频，大大增强他们的营销效果并吸引潜在买家。我们的AI驱动平台使制作引人注目的视频内容变得轻而易举。
是什么让HeyGen成为有效的开放日视频制作工具？
HeyGen通过易于使用的模板和AI化身简化了引人入胜的开放日视频和虚拟家居导览的创建。您可以快速生成吸引人的房源视频，突出房产特点，帮助房地产经纪人吸引更多兴趣。
HeyGen能帮助创建社交媒体的房地产视频吗？
当然可以，HeyGen非常适合制作针对社交媒体平台优化的动态房地产视频。通过调整纵横比和自定义品牌，您可以轻松在所有渠道上分享专业质量的视频，以提高房产的可见性。
HeyGen是否提供房地产视频制作的模板？
是的，HeyGen提供多种房地产视频模板，旨在简化您的创作过程。这些预设计的场景和免版税资源使您无需丰富的视频编辑经验即可快速制作出色的房源视频和虚拟家居导览。