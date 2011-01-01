在线视频工具：轻松创建与编辑视频
快速使用专业设计的模板创建惊艳视频，适用于任何平台。
121/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个45秒的动态教程视频，面向小企业主和社交媒体经理，展示如何通过有效的在线视频编辑技术将原始素材转化为适合社交媒体的内容。视频应采用轻快、充满活力的视觉风格，快速剪辑和引人入胜的视觉效果，强调通过HeyGen的从脚本到视频功能和无缝的纵横比调整与导出功能快速创建内容，包括特定的调整视频选项。
示例提示词2
设计一个1.5分钟的宣传视频，面向市场营销专业人士，展示如何使用在线编辑器中的先进AI工具轻松创建引人注目的内容。视频应具有现代、时尚的美学风格，配以引人入胜的过渡效果和背景音乐，突出HeyGen的AI虚拟形象和多样化的模板与场景，轻松创建视频活动，无需丰富的编辑经验。
示例提示词3
开发一个2分钟的教学视频，面向企业培训师和电子学习开发者，展示如何高效编辑技术文档或培训模块的视频，使用云存储原则。视频应具有清晰的分步骤视觉风格，专注于屏幕互动和冷静、信息丰富的AI配音，利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富内容，并通过其强大的配音生成功能实现一致的旁白。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI工具促进高级在线视频编辑？
HeyGen利用强大的AI工具将文本转化为视频，使用户能够轻松创建视频内容。这个在线视频编辑器提供专业配音并生成字幕，简化了引人入胜的视频制作过程。
我可以使用HeyGen在线进行全面的视频编辑吗？
可以，HeyGen是一个强大的在线视频编辑器，允许您使用多层时间轴进行视频编辑，执行剪切、合并和裁剪操作。您还可以调整视频大小以适应各种平台，并直接导出高质量的作品。
HeyGen有哪些功能使其成为社交媒体的有效在线视频工具？
HeyGen旨在帮助您创建适合社交媒体的内容，允许您调整视频的纵横比并直接发布到社交平台。其AI工具确保您的视频在各个渠道上获得最大程度的参与。
HeyGen是否提供用于专业视频创作的模板和品牌控制？
当然，HeyGen提供了大量模板以启动您的视频项目，并包括品牌控制功能以添加您的标志和首选颜色。这使其成为一致且专业的视频创作的理想在线视频工具。