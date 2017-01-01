在线视频制作工具：将您的想法转化为引人入胜的内容
轻松创建惊艳视频。我们直观的平台将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，配备强大的文本转视频技术。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个充满活力的45秒宣传视频，以吸引小企业主和营销专业人士，展示一款新产品或服务。视觉风格应充满活力和积极向上，结合鲜艳的色彩和动态文本覆盖，同时利用HeyGen的丰富模板和场景，快速创建带有吸引人背景音乐的视频，使您成为高效的视频编辑者。
开发一个引人入胜的90秒教育解释视频，专为教育工作者和在线学习内容创作者设计，分解复杂的技术主题。该视频需要信息丰富的视觉风格，使用插图图形和屏幕文本，配以通过HeyGen的脚本转视频功能生成的清晰、清晰的配音，以确保您的培训内容发音准确、节奏适当。
为社交媒体经理和内容创作者构建一个全面的2分钟指南，展示如何为各种平台调整视频内容。视觉和音频风格应动态且可适应，具有快速剪辑和激励人心的背景音乐，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松调整您的在线视频制作项目，以便在所有渠道上获得最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频制作工具如何简化内容创作？
HeyGen的AI视频制作工具通过使用先进的AI工具将文本转化为视频，简化了制作过程。用户可以快速从脚本生成引人入胜的视频内容，利用大量模板和逼真的AI虚拟形象。这使得创建高质量视频对每个人都变得触手可及。
HeyGen提供哪些视频编辑功能以实现个性化定制？
HeyGen提供强大的视频编辑功能，包括直观的拖放元素、背景移除和集成的配音生成。您还可以轻松生成字幕，利用我们丰富的素材库，并以各种格式和纵横比导出视频。这些功能确保了项目的全面定制。
我可以在不同设备上使用HeyGen的在线视频制作工具吗？
可以，HeyGen的在线视频制作工具是一个基于浏览器的平台，设计为在任何设备上无缝运行，提供最大的灵活性。您所有的项目都安全地存储在云端，允许您在任何有互联网连接的地方轻松编辑和访问。这确保了在所有平台上都能获得一致且易于使用的界面。
如何在使用HeyGen制作的视频中实现专业质量？
HeyGen通过超快速渲染和实时预览等功能确保专业效果，允许快速迭代和调整。您可以整合品牌控制，添加字幕/说明，并利用我们的媒体库，每次都能制作出精美的高质量视频内容。这使用户能够轻松创建引人入胜的叙述。