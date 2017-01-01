最佳在线视频生成器，打造惊艳内容
通过我们的AI视频生成器轻松生成专业视频，利用强大的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向IT支持人员，展示用于故障排除指南的高级视频创建工具功能。视频应采用清晰的分步视觉风格，配有屏幕注释和冷静的指导性音频解说。强调HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保所有观众的可访问性和清晰度，特别是在解释复杂的技术过程时。
为技术作家和项目经理制作一个2分钟的思想领导力视频，展示AI视频生成器对技术文档工作流程的变革性影响。视觉设计应现代且以信息图为主，展示数据和案例研究，配以权威和专业的旁白。展示HeyGen的“AI化身”如何在无需现场主持人的情况下清晰呈现复杂信息，简化内容制作。
为开发人员和软件工程师制作一个1分30秒的功能对比视频，突出使用在线视频编辑器进行协作项目更新的技术优势。视频应具有动态、快节奏的视觉风格，使用分屏和快速剪辑展示各种编辑功能，配以充满活力和简洁的音轨。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，轻松适应不同技术平台和文档格式的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化各个技能水平用户的视频创作？
HeyGen是一款直观的“在线视频生成器”，简化了整个“视频创作工具”流程。其用户友好的界面使任何人都能轻松制作高质量视频，无需广泛的“视频编辑”经验，全部在一个方便的“云平台”上完成。
HeyGen能否将我的文本转换为具有真实感的旁白视频内容？
当然可以。HeyGen作为“AI视频生成器”表现出色，提供强大的“从文本到视频”功能。只需输入您的“文本提示”，HeyGen会自动生成自然的“旁白”，让您的脚本栩栩如生。
HeyGen是否包含用于视频可访问性和参与度的高级功能？
是的，HeyGen提供强大的技术功能，如自动“自动字幕”生成，确保您的内容对更广泛的观众可访问且引人入胜。这一高级功能简化了后期制作，让您专注于传达信息。
HeyGen的AI化身和模板提供了哪些具体好处？
HeyGen提供多种“预制模板”和逼真的“AI化身”，作为专业的“说话人”。这使您能够快速创建各种用途的精美视频，大大加快了您的“视频制作”工作流程。