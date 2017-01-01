最佳在线视频生成器，打造惊艳内容

为技术专业人士创建一个1分钟的教程视频，演示如何使用在线视频生成器快速生成技术解说视频。视觉风格应简洁现代，重点展示软件界面的屏幕录制，配以精准、信息丰富的旁白。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，展示如何将复杂的脚本轻松转换为引人入胜的视觉解说。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向IT支持人员，展示用于故障排除指南的高级视频创建工具功能。视频应采用清晰的分步视觉风格，配有屏幕注释和冷静的指导性音频解说。强调HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保所有观众的可访问性和清晰度，特别是在解释复杂的技术过程时。
示例提示词2
为技术作家和项目经理制作一个2分钟的思想领导力视频，展示AI视频生成器对技术文档工作流程的变革性影响。视觉设计应现代且以信息图为主，展示数据和案例研究，配以权威和专业的旁白。展示HeyGen的“AI化身”如何在无需现场主持人的情况下清晰呈现复杂信息，简化内容制作。
示例提示词3
为开发人员和软件工程师制作一个1分30秒的功能对比视频，突出使用在线视频编辑器进行协作项目更新的技术优势。视频应具有动态、快节奏的视觉风格，使用分屏和快速剪辑展示各种编辑功能，配以充满活力和简洁的音轨。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，轻松适应不同技术平台和文档格式的内容。
机器人脸部的背景图片

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

在线视频生成器的工作原理

通过我们的AI驱动的在线视频生成器快速轻松地生成专业视频，只需几次点击即可将您的想法转化为引人入胜的视觉内容。

1
Step 1
创建您的项目
从多种预制模板中选择，或从空白画布开始构建您的视频，为您的创意愿景奠定基础。
2
Step 2
添加您的内容
粘贴您的脚本以立即生成视频，使用从脚本到视频功能，或上传您自己的媒体以有效地讲述您的故事。
3
Step 3
使用AI自定义
应用自动字幕以增强可访问性和参与度，确保您的视频内容被更广泛的观众理解。
4
Step 4
导出和分享
以各种纵横比导出您的最终视频，适用于社交媒体等平台，使其能够高效地到达您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的培训与教育

开发动态的AI生成视频内容，显著提高培训项目中的学习者参与度和知识保留。

常见问题

HeyGen如何简化各个技能水平用户的视频创作？

HeyGen是一款直观的“在线视频生成器”，简化了整个“视频创作工具”流程。其用户友好的界面使任何人都能轻松制作高质量视频，无需广泛的“视频编辑”经验，全部在一个方便的“云平台”上完成。

HeyGen能否将我的文本转换为具有真实感的旁白视频内容？

当然可以。HeyGen作为“AI视频生成器”表现出色，提供强大的“从文本到视频”功能。只需输入您的“文本提示”，HeyGen会自动生成自然的“旁白”，让您的脚本栩栩如生。

HeyGen是否包含用于视频可访问性和参与度的高级功能？

是的，HeyGen提供强大的技术功能，如自动“自动字幕”生成，确保您的内容对更广泛的观众可访问且引人入胜。这一高级功能简化了后期制作，让您专注于传达信息。

HeyGen的AI化身和模板提供了哪些具体好处？

HeyGen提供多种“预制模板”和逼真的“AI化身”，作为专业的“说话人”。这使您能够快速创建各种用途的精美视频，大大加快了您的“视频制作”工作流程。