在线辅导视频制作器：快速创建引人入胜的课程
轻松转化您的教育内容，使用AI虚拟人生成引人入胜的视频教程，提供动态且个性化的学习体验。
开发一个简洁的45秒教程视频，面向渴望有效解释其产品的小企业主，展示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能直接从脚本生成视频的强大功能。保持干净专业的视觉风格，配以直接且信息丰富的音频语调，以快速传达关键信息。
想象一个动态的30秒AI教程视频制作展示，面向内容创作者和在线课程开发者，强调专业旁白生成的无缝集成。视觉效果应包含快速剪辑和现代图形，配以充满活力和说服力的旁白，突出快速制作引人入胜的教程的能力。
制作一个全面的90秒操作视频，针对DIY爱好者和技术初学者，说明如何轻松为任何教学内容添加可访问的字幕。采用冷静清晰的视觉呈现，专注于逐步清晰度，配以易于跟随的音轨，确保多样化观众的最大理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的在线辅导视频的制作？
HeyGen通过先进的AI技术让您快速制作高质量的在线辅导视频。利用动态模板和AI脚本生成简化您的工作流程，提高观众的参与度，使其成为理想的AI教程视频制作器。
HeyGen是否提供逼真的AI人类虚拟人用于展示教育内容？
是的，HeyGen提供多样化的逼真AI人类虚拟人，您可以用来展示您的教育内容。将这些AI人类虚拟人与AI生成的旁白和动画字幕结合，为您的教学视频增添专业感。
哪些功能使HeyGen成为制作AI生成视频文档和操作视频的理想选择？
HeyGen提供全面的工具，如从脚本到视频的功能和强大的媒体库，用于创建有效的AI生成视频文档。轻松将文本转化为引人入胜的操作视频，配以专业的动画字幕和品牌控制。
HeyGen能否替代传统的屏幕录制工具来创建视频教程？
虽然HeyGen不提供直接的屏幕录制功能，但其AI视频编辑器在将现有内容或文本转化为动态视频教程方面表现出色。利用AI生成的旁白和AI人类虚拟人，无需屏幕录制即可高效创建精美的教学视频。