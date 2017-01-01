在线培训视频生成器：创建引人入胜的课程
利用从脚本到视频的功能快速创建高质量的培训视频，转变您的L&D。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象制作一个90秒的高参与度教学视频，专为小企业主和人力资源经理设计，展示如何简单地制作有效的新员工入职培训视频。视觉呈现应明亮且用户友好，屏幕文本突出关键步骤，配以轻快、鼓舞人心的旁白。此视频将强调HeyGen的从脚本到视频功能如何将书面材料转化为引人入胜的视觉学习体验。
开发一个简洁的2分钟企业培训视频，面向企业培训部门和教学设计师，展示使用AI视频生成器时所达到的速度和质量。视觉风格将现代且信息丰富，结合动态场景转换和数据可视化以保持观众兴趣，配以权威、清晰的旁白。突出HeyGen内的高级旁白生成功能，展示定制声音如何增强企业培训视频的专业影响力。
为教育工作者和LMS管理员设计一个45秒的教程，重点介绍如何通过可自定义模板简化多样化学习管理系统内容的创建。视觉风格应易于访问且清晰，展示各种模板应用，配以易读的文本覆盖和冷静、引导性的旁白。强调HeyGen强大的字幕/说明功能如何确保所有培训参与者在不同学习环境中的可访问性和理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化技术培训视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许用户将脚本转化为专业的培训视频，配有AI化身和AI旁白，大大简化了L&D团队的制作过程。这个从文本到视频的生成器消除了对复杂视频编辑工具的需求。
HeyGen能否为企业培训内容定制AI化身？
是的，HeyGen可以广泛定制AI化身，以符合您的品牌标识用于企业培训视频，支持品牌控制如标志和颜色。您可以从多样化的说话头像库中选择，甚至创建自定义化身，以确保一致的视觉体验。
HeyGen的从文本到视频生成器如何创建学习模块？
HeyGen的从文本到视频生成器允许您简单地输入脚本，AI将其转换为动态视频，使用虚拟主持人和旁白。这种强大的功能简化了适用于任何学习管理系统的引人入胜的培训视频的开发。
HeyGen是否支持技术演示的屏幕录制？
虽然HeyGen主要专注于AI生成的内容，配有AI化身和从脚本到视频的功能，但它可以无缝集成现有的屏幕录制或外部媒体。您可以轻松上传并将您的屏幕录制与HeyGen的AI生成场景结合，创建全面的培训视频。