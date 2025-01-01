在线商店宣传视频制作器：立即提升您的销售

在几分钟内为您的电商店铺创建令人惊叹的营销视频。利用HeyGen的多样化模板和场景，完美展示产品并推动销售。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的引人入胜的营销视频，目标是希望人性化品牌的电商企业。视觉风格应精致且略显未来感，结合流畅的过渡和引人入胜的产品镜头，配以友好且清晰的旁白。强调通过利用HeyGen的“AI化身”展示多样化的演示者，传递关于产品特性和优势的关键信息的独特能力。
示例提示词2
制作一个60秒的真实营销视频，专注于为在线零售商建立信任和信誉。视觉风格应温暖真诚，展示客户推荐片段，以简短且引人入胜的片段呈现，配以感人且有说服力的旁白。突出使用HeyGen的“语音生成”轻松为这些片段添加专业音频，分享引人入胜的客户故事。
示例提示词3
设计一个30秒的清晰教学视频，演示电商店铺客户的关键产品功能。视觉风格应简洁明了且高度说明性，使用屏幕录制或清晰的产品演示。此视频应突出简洁的屏幕文本和舒缓的背景音乐。展示HeyGen的“字幕/说明”如何增强所有观众的可访问性和理解。
step preview
复制提示
step preview
粘贴到创建框中
step preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

在线商店宣传视频制作器如何运作

轻松为您的在线商店创建引人入胜的宣传视频。提升产品可见性并通过专业质量的营销视频吸引客户。

1
Step 1
选择您的起点
首先从一系列专业设计的模板和场景中选择，专为各种在线商店促销活动量身定制。这些预构建的布局为您的视频提供了快速有效的基础。
2
Step 2
上传您的产品视觉素材
轻松将您的产品图片、视频片段和品牌资产上传到我们的媒体库/库存支持中。整合您的独特内容，有效展示您的产品视频。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过动态动画文本、自定义语音或利用AI功能个性化您的宣传视频，创建引人入胜的叙述，吸引注意力。
4
Step 4
导出并广泛分享
完成您的专业级宣传视频，并使用纵横比调整和导出为各种平台做好准备。下载您的作品并在所有社交媒体渠道和电商店铺中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功故事

.

将客户推荐转化为有说服力的AI驱动视频，建立信任并向潜在买家展示产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建有效的在线商店宣传视频？

HeyGen是一个先进的在线商店宣传视频制作器，能够让电商店铺快速生成专业的营销视频。利用HeyGen的AI化身和文本转视频功能，为您的产品视频和社交媒体活动制作引人入胜的内容，使视频创作变得无缝。

HeyGen提供哪些AI功能来简化视频创作？

HeyGen利用强大的AI功能，包括从脚本生成文本转视频，简化营销视频的创作。您还可以通过AI生成的语音和自动字幕/说明增强您的内容，确保您的宣传视频既专业又易于访问。

我可以使用HeyGen根据品牌身份定制产品视频吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的产品视频与品牌身份完美契合。您可以自定义颜色、添加徽标，并利用各种模板和场景，以及动画文本，生成与您的受众产生共鸣的专业视频。

HeyGen如何支持为不同社交媒体平台创建营销视频？

HeyGen通过提供适用于各种平台的纵横比调整和导出，简化了为社交媒体创建多功能营销视频的过程。这使您能够生成针对每个渠道优化的专业视频，确保最大影响力。