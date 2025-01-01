在线课程视频制作器：创建引人入胜的教育视频

轻松使用AI化身为学生和教师创建精彩的互动教育视频，提高参与度和理解力。

制作一个充满活力的60秒解释视频，专为中学生设计，简化复杂的科学原理。视觉风格应充满明亮的动画和引人入胜的图形，配以清晰、充满热情的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装动态且视觉吸引力强的序列，吸引注意力并增强学习效果。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个专业但亲切的45秒教学视频，面向新教师，指导他们完成学校的数字提交流程。视频应展示一个友好的“AI化身”清晰地传达关键步骤，视觉风格简洁，音频平和且信息丰富。这有助于创建有效的培训视频，无需录制真人，确保教师获得一致的指导。
示例提示词2
开发一个激励人心的90秒虚拟校园参观视频，面向潜在学生及其家长。视频需要高质量的电影视觉风格，展示校园亮点，配以振奋人心的器乐音乐和引人入胜的叙述旁白。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”可以补充现场拍摄的精彩B-roll，帮助创建一个沉浸式的学校营销视频，吸引新生入学。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒教育视频，解释一个数学中的快速概念，适合需要视觉和文字强化的学生。风格应简单明了，配有清晰的文字动画和直接的旁白。确保“字幕/说明”在整个视频中显著显示，以支持多样化的学习者，增强每位学生的理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的在线课程视频制作器如何工作

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的AI驱动视频课程，专为教师和学生设计的平台。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的课程内容。编写或粘贴您的脚本，让平台强大的AI视频生成器将您的文本转化为动态教育视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择虚拟主持人来个性化您的课程。整合AI化身来传达您的内容，为观众增添专业且引人入胜的视觉元素。
3
Step 3
增强您的课程
提高所有学习者的理解力和可访问性。轻松添加动画文本和自动生成的字幕，使您的教育内容清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出和分享
完成您的创作并准备分发。利用多样的导出选项，以各种格式下载视频，准备与您的学校社区分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用AI简化复杂主题

.

将复杂的概念转化为清晰、易于理解且引人入胜的视频课程，以提高理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何增强引人入胜的教育视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，赋予教育者和学生创建引人入胜的教育视频的能力，提供可定制的模板、AI化身和丰富的视频模板，使学习材料生动且互动。

HeyGen提供了哪些创意工具以快速制作在线课程视频？

HeyGen通过拖放编辑、AI文本转语音和全面的素材库简化了在线课程视频的制作。您可以轻松添加课堂视觉效果、自定义动画和插入表情符号，无需技术知识即可创建精彩视频。

HeyGen能否帮助教师和学校制作专业的教学视频？

当然可以，HeyGen是一个强大的视频制作平台，非常适合教师和学校。它通过AI化身、动画演示和品牌控制，帮助制作高质量的教学视频，保持一致的专业形象。

HeyGen如何利用AI简化教育视频制作？

HeyGen利用AI驱动的工具，如AI化身、AI文本转语音和AI脚本编写器，将文本转化为视频。这种智能视频工具大大缩短了视频制作时间，让教育者专注于内容，而HeyGen负责动画图形和视频演示。