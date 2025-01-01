创建一个充满活力的30秒营销视频，目标是那些渴望提升在线影响力的小企业主，采用欢快且专业的视觉和音频风格。展示使用HeyGen的“模板和场景”快速设计引人入胜的广告的简便性，视频中由一个友好的“AI化身”介绍新产品或服务。这展示了如何通过“在线免费视频制作工具”简化复杂的营销任务，甚至可以轻松生成“配音”以完美匹配化身的脚本。

