您的在线课程视频生成器，打造引人入胜的内容
使用从脚本到视频快速创建引人入胜的课程，提升学习者的互动和记忆。
为小企业主和人力资源培训师开发一个45秒的信息视频，展示他们如何快速设计引人入胜的内部培训。视觉风格应简洁专业，配以平静而权威的声音，突出使用HeyGen多样化“模板和场景”进行快速AI课程设计应用的效率。
为电子学习开发者和学术讲师制作一个60秒的解释视频，展示如何通过嵌入测验提升互动课程。视频应采用教育性、略带动画的视觉风格，配以友好、鼓励的声音，强调自动“字幕/说明文字”在复杂学习内容中的可访问性。
设计一个针对市场团队和数字代理的高能量30秒宣传视频。视频应展示AI视频生成器在可扩展在线课程创建中的速度和创新。采用时尚、未来感的视觉风格，配以脉动的音轨和自信的声音，强调定制“AI化身”所创造的视觉冲击力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升在线课程创建过程？
HeyGen通过使用“AI化身”和先进的“AI配音”将您的脚本转化为动态视频，彻底改变了“在线课程创建”。这种能力使教育者能够快速生成“引人入胜的课程”内容，作为一个强大的“在线课程视频生成器”来简化您的工作流程。
哪些功能使HeyGen成为有效的AI课程设计师？
作为一个“AI课程设计师”，HeyGen提供了一整套工具，包括可定制的“模板和场景”以及强大的“从脚本到视频”功能。您可以轻松应用“品牌控制”以确保所有教育内容的一致和专业外观。
HeyGen能为我的培训视频生成高质量的配音和字幕吗？
当然可以。HeyGen提供先进的“配音生成”，拥有多种声音和口音，使您的“在线课程视频生成器”内容更具影响力。此外，它还提供自动“字幕/说明文字”，以确保可访问性并满足多样化的学习偏好。
HeyGen如何帮助创建互动且引人入胜的在线课程？
HeyGen是一个创新的“AI视频生成器”，帮助创建引人入胜的“课程”材料。通过利用逼真的“AI化身”和我们媒体库中的多样化媒体，您可以制作动态的视频课程，吸引学习者的注意力，超越“在线课程创建”中的静态内容。