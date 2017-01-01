您的在线课程视频生成器，打造引人入胜的内容

使用从脚本到视频快速创建引人入胜的课程，提升学习者的互动和记忆。

创建一个针对有志教育者和内容创作者的30秒活力视频，展示HeyGen如何将原始脚本转化为引人入胜的课程模块。强调明亮、现代的视觉风格，搭配欢快的背景音乐，以及“从脚本到视频”的无缝功能，打造一个有效的在线课程视频生成解决方案。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和人力资源培训师开发一个45秒的信息视频，展示他们如何快速设计引人入胜的内部培训。视觉风格应简洁专业，配以平静而权威的声音，突出使用HeyGen多样化“模板和场景”进行快速AI课程设计应用的效率。
示例提示词2
为电子学习开发者和学术讲师制作一个60秒的解释视频，展示如何通过嵌入测验提升互动课程。视频应采用教育性、略带动画的视觉风格，配以友好、鼓励的声音，强调自动“字幕/说明文字”在复杂学习内容中的可访问性。
示例提示词3
设计一个针对市场团队和数字代理的高能量30秒宣传视频。视频应展示AI视频生成器在可扩展在线课程创建中的速度和创新。采用时尚、未来感的视觉风格，配以脉动的音轨和自信的声音，强调定制“AI化身”所创造的视觉冲击力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的在线课程视频如何运作

通过AI高效制作引人入胜的在线课程视频，将您的内容转化为引人入胜的视觉课程，只需几个步骤。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先在脚本编辑器中输入或粘贴您的课程内容。我们的平台利用从脚本到视频的功能，立即将您的文本转化为动态视频场景，构成您的在线课程的基础。
2
Step 2
选择您的AI主持人和声音
从多样化的AI化身中选择一个来展示您的课程内容，完美结合多种语言和风格的高质量配音。
3
Step 3
添加视觉增强
通过引人入胜的元素个性化您的在线课程。利用模板和场景有效地构建您的内容，并从媒体库中整合额外的视觉效果，确保丰富的学习体验。
4
Step 4
导出并分享您的课程
通过灵活的纵横比调整和导出功能完成您的高质量课程视频。您的专业、引人入胜的课程现在可以分享或上传到您的学习平台，提供有影响力的教育。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化教育内容制作

将复杂的主题转化为清晰、易懂且引人入胜的视频模块，使课程材料更易于访问和有效。

常见问题

HeyGen如何提升在线课程创建过程？

HeyGen通过使用“AI化身”和先进的“AI配音”将您的脚本转化为动态视频，彻底改变了“在线课程创建”。这种能力使教育者能够快速生成“引人入胜的课程”内容，作为一个强大的“在线课程视频生成器”来简化您的工作流程。

哪些功能使HeyGen成为有效的AI课程设计师？

作为一个“AI课程设计师”，HeyGen提供了一整套工具，包括可定制的“模板和场景”以及强大的“从脚本到视频”功能。您可以轻松应用“品牌控制”以确保所有教育内容的一致和专业外观。

HeyGen能为我的培训视频生成高质量的配音和字幕吗？

当然可以。HeyGen提供先进的“配音生成”，拥有多种声音和口音，使您的“在线课程视频生成器”内容更具影响力。此外，它还提供自动“字幕/说明文字”，以确保可访问性并满足多样化的学习偏好。

HeyGen如何帮助创建互动且引人入胜的在线课程？

HeyGen是一个创新的“AI视频生成器”，帮助创建引人入胜的“课程”材料。通过利用逼真的“AI化身”和我们媒体库中的多样化媒体，您可以制作动态的视频课程，吸引学习者的注意力，超越“在线课程创建”中的静态内容。