在线广告视频制作工具：创建高转化率的视频广告

使用AI虚拟形象创建动态视频广告，将文本转化为引人入胜的视觉效果和旁白，以实现最大程度的参与和品牌记忆。

设计一个吸引人的30秒视频广告，目标受众为小企业主和数字营销人员，展示创建专业“视频广告”的轻松过程。视觉风格应明亮、动感，并配有引人入胜的屏幕文字，搭配欢快、现代的配乐。突出“在线广告视频制作工具”如何利用“模板和场景”简化整个制作流程，使用户能够快速启动活动。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
需要一个45秒的精致营销视频，面向电商品牌和营销机构，旨在个性化他们的推广。视频应具备时尚专业的视觉美感，结合简洁的图形和无缝的过渡效果，并配有清晰、有说服力的旁白，展示“AI视频广告制作工具”的强大功能。强调使用“AI虚拟形象”来创建具有深刻共鸣的“定制视频广告”。
示例提示词2
想象一个60秒的宣传视频，面向产品经理和初创公司推出创新功能，重点是以引人入胜的方式呈现复杂信息。视觉风格应丰富而沉浸，包含动画解说序列和详细的产品特写，配以激励人心的电影配乐。这个“营销视频”应利用精准的“旁白生成”来阐述优势，将详细概念转化为易于理解的“动画”。
示例提示词3
为内容创作者和忙碌的企业家制作一个简洁的15秒视频教程，演示如何轻松“通过文本生成AI广告”。视觉方法应简单实用，展示用户界面步骤，配有清晰的屏幕提示和友好鼓励的旁白。展示“从脚本到视频”功能的高效性，使任何人都能在瞬间将简单概念转化为精美的“视频广告”。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

在线广告视频制作工具的工作原理

轻松制作引人注目的视频广告，吸引注意力并推动结果。使用AI驱动的工具和直观的功能创建专业的营销视频。

1
Step 1
创建您的广告脚本
首先起草您的广告脚本。利用我们的“从脚本到视频”功能，只需通过文本即可“生成AI广告”，将您的文字转化为初始视频内容。
2
Step 2
选择视觉效果和AI人才
从我们的媒体库中选择引人入胜的视觉效果，并整合“AI虚拟形象和演员”以动态呈现您的信息，使您的广告在视觉上栩栩如生。
3
Step 3
通过品牌和声音进行定制
使用“品牌控制”应用您的独特风格，包括标志和颜色。通过专业的“旁白生成”增强您的信息，使您的“定制视频广告”真正脱颖而出。
4
Step 4
导出您的广告以便分发
完成您的创作，并通过灵活的“纵横比调整和导出”导出您的精美“视频广告”，确保它们完美优化以适应任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI客户推荐视频

轻松创建引人入胜的AI视频，展示客户成功故事，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

如何快速使用HeyGen的AI创建视频广告？

HeyGen让您只需通过文本即可生成AI广告，将您的脚本转化为动态视频。利用我们强大的AI工具，包括逼真的AI虚拟形象，轻松创建吸引眼球的营销视频。

我可以制作反映我品牌的定制视频广告吗？

当然可以。HeyGen是一个多功能的在线广告视频制作工具，允许您个性化模板，整合品牌资产，确保每个视频广告都完美契合您的独特美学。轻松制作专业的、品牌特定的定制视频广告。

HeyGen为视频广告制作提供了哪些创意功能？

HeyGen提供了一整套创意功能，包括拖放编辑器、丰富的媒体库，以及动画和音乐选项。通过自动字幕和高质量的旁白增强您的视频广告，以最大化影响力。

HeyGen如何简化营销视频的制作过程？

HeyGen作为一个高效的AI视频广告制作工具，将复杂任务简化为快速步骤。从文本生成视频到即时调整尺寸以适应各种平台，HeyGen帮助您大规模制作高质量的营销视频。