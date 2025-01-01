在线广告视频制作工具：创建高转化率的视频广告
使用AI虚拟形象创建动态视频广告，将文本转化为引人入胜的视觉效果和旁白，以实现最大程度的参与和品牌记忆。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个45秒的精致营销视频，面向电商品牌和营销机构，旨在个性化他们的推广。视频应具备时尚专业的视觉美感，结合简洁的图形和无缝的过渡效果，并配有清晰、有说服力的旁白，展示“AI视频广告制作工具”的强大功能。强调使用“AI虚拟形象”来创建具有深刻共鸣的“定制视频广告”。
想象一个60秒的宣传视频，面向产品经理和初创公司推出创新功能，重点是以引人入胜的方式呈现复杂信息。视觉风格应丰富而沉浸，包含动画解说序列和详细的产品特写，配以激励人心的电影配乐。这个“营销视频”应利用精准的“旁白生成”来阐述优势，将详细概念转化为易于理解的“动画”。
为内容创作者和忙碌的企业家制作一个简洁的15秒视频教程，演示如何轻松“通过文本生成AI广告”。视觉方法应简单实用，展示用户界面步骤，配有清晰的屏幕提示和友好鼓励的旁白。展示“从脚本到视频”功能的高效性，使任何人都能在瞬间将简单概念转化为精美的“视频广告”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
如何快速使用HeyGen的AI创建视频广告？
HeyGen让您只需通过文本即可生成AI广告，将您的脚本转化为动态视频。利用我们强大的AI工具，包括逼真的AI虚拟形象，轻松创建吸引眼球的营销视频。
我可以制作反映我品牌的定制视频广告吗？
当然可以。HeyGen是一个多功能的在线广告视频制作工具，允许您个性化模板，整合品牌资产，确保每个视频广告都完美契合您的独特美学。轻松制作专业的、品牌特定的定制视频广告。
HeyGen为视频广告制作提供了哪些创意功能？
HeyGen提供了一整套创意功能，包括拖放编辑器、丰富的媒体库，以及动画和音乐选项。通过自动字幕和高质量的旁白增强您的视频广告，以最大化影响力。
HeyGen如何简化营销视频的制作过程？
HeyGen作为一个高效的AI视频广告制作工具，将复杂任务简化为快速步骤。从文本生成视频到即时调整尺寸以适应各种平台，HeyGen帮助您大规模制作高质量的营销视频。