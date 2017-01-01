终极入职流程视频制作工具
通过易于创建的培训视频，利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，彻底改变您的入职流程，实现最高效能。
为客户成功团队创建一个有影响力的90秒教学视频，向客户解释新产品功能，确保多语言支持。视觉风格应引人入胜且清晰，利用从脚本到视频的文本转换快速生成内容，辅以精确的字幕/说明文字，以增强全球观众的可访问性和理解。
为技术团队开发一个简洁的45秒视频，快速更新视频文档。视觉美学应现代且直接，快速展示AI视频生成器使用预设计模板和场景创建简明更新的能力，并结合来自强大媒体库/库存支持的相关视觉效果，以高效解释新流程。
构思一个动态的2分钟培训模块，面向远程团队，涵盖公司政策要点，重点在于可扩展性。视觉和音频风格应欢迎且与品牌指南一致，利用纵横比调整和导出功能确保在各种平台上的最佳观看效果，由AI虚拟形象呈现信息，以保持参与度并提供统一的培训视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用先进的AI技术简化视频制作？
HeyGen利用强大的AI将文本转化为视频，自动化整个制作过程。用户可以直接从脚本生成具有逼真AI虚拟形象和自然AI配音的专业质量视频，大大简化了内容创作，成为AI视频生成器。
HeyGen提供哪些技术功能以实现详细的视频定制？
HeyGen提供强大的编辑功能，允许用户通过品牌套件集成、多样化的视频模板和丰富的媒体库来定制视频。我们直观的编辑器确保对每个元素的精确控制，从特效到品牌化。
HeyGen能否支持多语言视频制作和字幕生成以服务全球观众？
当然可以。HeyGen支持广泛的多语言功能和自动字幕生成，使企业能够高效地为多元化的全球观众本地化入职和其他视频内容。这确保了所有培训视频的更广泛覆盖和可访问性。
HeyGen提供哪些工具来创建逐步视频文档？
HeyGen无缝集成到各种工作流程中，通过智能屏幕录制（通过浏览器扩展或桌面应用）等功能增强视频文档。其自动化功能，包括Magic Capture和Smart sharing，确保创建和分发教学视频的高效性。